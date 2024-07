Aleksandra Kwaśniewska jest prezeską fundacji "Porozumienie bez barier". Fundacja założona została przez Jolantę Kwaśniewską w 1997 roku. Na celu ma tworzenie ludziom warunków równych szans na drodze do ich rozwoju. Ola Kwaśniewska w życiu prywatnym od 2012 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo z muzykiem Kubą Badachem. Co jeszcze dzieje się w życiu córki Aleksandra Kwaśniewskiego? Jak się okazuje, niedawno została po raz drugi "psią mamą".

Reklama

Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie "psiej córki"

Życie Aleksandry Kwaśniewskiej od lat bardzo interesuje społeczeństwo. Trzeba przyznać, że od małego Ola była rozpoznawalna poprzez to, że jej ojciec był prezydentem. Aleksandra podobnie jak jej mama wykorzystały sławę najlepiej, jak się da. Ola skupia się na pomocy innym, co widać na każdym jej kroku. Tym razem poinformowała swoich obserwatorów na social mediach, że wraz z Kubą Badachem adoptowali drugiego pupila. Wszystko dzień po Dniu Psa, który w Polsce obchodzony jest 1 lipca. Święto to zostało ustanowione w 2007 roku z inicjatywy czasopisma "Przyjaciel pies" i wypada właśnie w tym czasie, aby zwrócić uwagę na trudny dla pupili okres, kiedy często zdarza się, że w wakacje są porzucane.

Dzień po Dniu Psa to przypuszczalnie najlepsza data, by zaprezentować Wam naszą psią córkę nr2. Psze Państwa - oto Biba. Miłośniczka luster i chusteczek higienicznych, fanka beatboxu, niestrudzona poszukiwaczka tego, co jednak można pogryźć, kamikadze i słodycz w stężeniu topiącym serce - napisała na Instagramie Aleksandra Kwaśniewska.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek poprowadzi randkowe show w Polsacie! Mamy zdjęcia z planu

Pawel Wodzynski/East News

Na szczęście są jeszcze dobrzy ludzie, którzy decydują się na adopcję psów. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach już po raz drugi przygarnęli pod swój dach pupila. Suczka dostała na imię "Biba", co zainteresowało obserwatorów Oli.

O jaka cudaśna!!! Gratulacje. Cóż, każde imię niesie swoją energię, Biba mówisz? - skomentowała Agnieszka Woźniak-Starak.

Fani byli także ciekawi, czy Biba dogaduje się z Luną, która jest w rodzinie już dłuższy czas. Okazało się, że pieski dopiero jutro się poznają. Pod kadrami, na których widać psiaka, posypały się również gratulacje i słowa podziwu dla Oli i Kuby.

Zobacz także

Serce rośnie, jak widzę ludzi z podobnym serduchem - skomentowała jedna z kobiet.

O rany jakie Cudo !!!!! Wspaniałości dla Biby i dla Was za ogrom miłości - dodała kolejna osoba.

Reklama

Zachwytom nie było końca. Nic dziwnego. Widać, że Biba to nie tylko urocza suczka, ale także prawdziwa przyjaciółka.