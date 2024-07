7 z 8

Ewa Farna to artystka, która ma wielki talent i wiele razy to udowodniła. Nie tylko podczas koncertów dla fanów, ale również występów na żywo w telewizji. Niestety nie zawsze Ewa Farna jest w świetnej formie i potrafi dać z siebie wszystko na scenie. Kilka lat temu podczas Sopot Top Trendy Festival, Ewa Farna wyszła na scenę chora - miała gorączkę i zapaleni krtani, ale nie chciała zawieść swoich fanów i zaśpiewała swój hit "Cicho". Ewa bardzo się starała, żeby brzmieć czysto i zaśpiewać wysokie dźwięki, ale nie wyszło jej to najlepiej. I tak brawa za to, że mimo swojego stanu wszyła na scenę!

Ewa Farna traci głos podczas Sopot Top Trendy Festival