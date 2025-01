Sylwester Polsatu 2024. Tylko Doda mogła tak otworzyć imprezę

To się nazywa otwarcie! Doda dała czadu na scenie i zaprezentowała jeden z największych hitów Jennifer Lopez. Po energicznym wstępie fanów czekała jeszcze jedna niespodzianka! Odkąd gwiazda nie koncertuje, niewiele jest okazji by mogli to usłyszeć. Tym razem na scenie piosenkarce towarzyszył zespół Enej i orkiestra.