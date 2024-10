Niewiarygodne, co wydarzyło się podczas koncertu Celine Dion! Adele wypatrzyła w tłumie inną wielką gwiazdę, Celine Dion. Trudno uwierzyć w to, co zrobiła. Łzy same napływają mi do oczu!

Adele przerywa koncert, wszystko przez Celine Dion!

Adele to jedna z najbardziej znanych wokalistek na całym świecie, a bilety na jej koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki. Podobnie było też z ostatnim występem wokalistki w Las Vegas, ale tego, co stało się podczas tego wieczoru, chyba nikt nie mógł przewidzieć.

26 października podczas koncertu w Las Vegas, Adele doświadczyła chwili, która poruszyła zarówno ją, jak i publiczność. W tłumie dostrzegła Celine Dion, legendarną kanadyjską piosenkarkę, która od kilku lat zmaga się z poważną chorobą neurologiczną. Ten widok tak wzruszył Adele, że przerywając występ, zalała się łzami i publicznie oddała hołd Dion, wyrażając ogromne wsparcie i podziw. Dion, mimo trudności zdrowotnych, pojawiła się na koncercie, co było wyrazem jej niezłomności i przywiązania do muzyki. W pewnym momencie obie wokalistki padły sobie w ramiona, a na ich twarzach widać było ogromne wzruszenie! Ponadto, Celine nie była na koncercie Adele sama, ale w towarzystwie swoich synów.

Fani zgromadzeni na koncercie byli świadkami chwili pełnej emocji i solidarności między gwiazdami. Adele, widząc Dion, wyraziła wdzięczność i wsparcie dla koleżanki po fachu, wzbudzając podziw i aplauz publiczności. Emocjonalny moment szybko stał się hitem w mediach społecznościowych, a fani obydwu artystek z całego świata wyrazili uznanie dla tej spontanicznej wymiany uczuć.

Choroba Celine Dion

Celine Dion, która od lat walczy z zespołem Moerscha-Woltmanna (zespołem sztywności uogólnionej), ograniczającym jej możliwości występowania na scenie, zyskała ogromne wsparcie zarówno od Adele, jak i fanów, którzy widzieli jej obecność jako akt odwagi i oddania.

Co ciekawe, kilka dni temu Celine Dion pokazała się publicznie pierwszy raz od występu na otwarciu Igrzyk Olimpijskich w Paryżu. Fani zauważyli wówczas, że wokalistka jest w coraz lepszej formie! Jej obecność na publicznych wydarzeniach pokazuje, że faktycznie jej stan zdrowia ulega widocznej poprawie.

To był dla mnie zaszczyt dzielić scenę z gościem honorowym, Jayem Marciano, i podobnymi do mojego drogiego przyjaciela @eltonjohn na naprawdę niezapomniany wieczór. City of Hope to fenomenalna organizacja badająca raka i bycie częścią tak inspirującej nocy poruszyło moje serce głęboko. Jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie. Razem możemy coś zmienić. - Celine xx.... - napisała kilka dni temu nt. gali Spirit of Life Music Celine Dion.

Nie da się ukryć, że spotkanie Adele i Dion w Las Vegas przypomina o sile przyjaźni i wsparcia w trudnych chwilach, a także o tym, jak wielką wartość niesie solidarność w świecie muzyki. Myślicie, że niebawem Celine Dion wróci do pełnej aktywności zawodowej? My trzymamy mocno kciuki!

