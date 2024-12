Czwartkowym wieczorem plejada gwiazd stawiła się na wydarzeniu organizowanym przez Amazon Prime. Wśród nich nie zabrakło Dody, o której w ostatnim czasie było naprawdę głośno. Artystka jak zawsze skupiła na sobie całą uwagę i to nie tylko za sprawą stroju. Miała okazję, by powiedzieć do zgromadzonych kilka słów od siebie, a wtedy padła z jej usta zaskakująca nowina. Fani będą wniebowzięci.

Reklama

Doda potwierdziła domysły

5 grudnia odbył się event Amazon Prime, który zgromadził celebrycką śmietankę. Udział w wydarzeniu wzięła również naczelna polskich tabloidów i królowa rodzimej sceny muzycznej - Doda, która ma za sobą niełatwy czas. Nie tylko rozpadł się jej kolejny związek, ale i wybuchła wokół tego spora afera, której wokalistka starała się uniknąć. Choć ex ukochany odważnie zaczepiał ją w mediach, ona wytrwale milczy aż do tej pory.

Na wydarzeniu uśmiech nie znikał jej z twarzy, co tylko pokazało, że najgorsze najwyraźniej ma już za sobą. Doda znów zachwyciła wszystkich, zakładając na siebie długą, obcisłą sukienkę, odsłaniającą ramiona w kolorze białym i z cekinami. Miejscami kreacja artystki prześwitywała, odsłaniając jej bieliznę! Do niej dobrała wysokie, srebrne szpilki i biżuterię. Doda miała okazję zaprezentować swój strój nie tylko na ściance, ale i na scenie. Tam też przemówiła do zgromadzonych i oficjalnie potwierdziła, że zobaczymy ją w filmie!

Przy okazji wokalistka nawiązała do swojej kariery, przyznając, że stara się ją wyciszać. Najpierw jednak zdecydowała się na film, który będzie dopełnieniem jej działalności artystycznej.

Powoli wygaszam swoja działalność zawodową, artystyczną. Chciałam zostawić po sobie film z morałem, przestrogą, który pokaże inną stronę polskiego show-biznesu. To jest historia bardzo uniwersalna. Opowiada o dziewczynie, która w wieku 13 lat dostała się do musicalu tu, w Warszawie bez żadnego wsparcia

Podczas swojej wypowiedzi Doda zauważyła również, że od lat bryluje na świeczniku, choć nie zawsze jej się to podoba. Dziś stara się chronić swoje życie osobiste przed światem, ale i tak jest ono pożywką dla mediów.

Od 20lat nie schodzę z pierwszych stron gazet i portali, nawet jakbym chciała. Mam wrażenie, że wszyscy są podpięci pode mnie kroplówką

Póki co szczegóły filmu z udziałem Dody są nieznane i nie wiadomo, kiedy będziemy mogli go obejrzeć. Zdaje się jednak, że prace nad nim dopiero co ruszyły, bowiem niedawno artystka wyjawiła tajemniczo, że 'rozpoczyna nowy rozdział". Fani dopytywali wówczas, co dokładnie mogła mieć na myśli, a wśród propozycji padał temat filmu. Sama zainteresowana jednak nabrała wody w usta i postanowiła trzymać odbiorców w niepewności.

Czekacie na film z Dodą?

Reklama

Zobacz także: Najpierw Doda i Górniak, a teraz one. Karolina Pisarek i Joanna Krupa pogodziły się

AKPA/Paweł Wrzecion

AKPA/Paweł Wrzecion