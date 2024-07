Adele przerwała występ podczas Grammy 2017! Co się stało? Artystka jest prawdziwą perfekcjonistą, dlatego kiedy usłyszała, że nie trafiła w dźwięk, postanowiła zacząć występ od początku. Wokalistka wykonując piosenkę "Fastlove" George'a Michael'a była bardzo zestresowana i nie potrafiła odnaleźć tonacji. Z tego względu Adele postanowiła przerwać występ, o czym poinformowała publiczność:

Wiem, że to leci w telewizji na żywo, przepraszam. Nie mogę zaśpiewać jak rok temu. Przepraszam, że przeklinam i przepraszam, że zaczniemy od początku. Proszę, czy możemy zacząć jeszcze raz? Nie mogę tego zepsuć ze względu na niego.

Widownia zareagowała wzorowo. Adele otrzymała gromkie brawa na stojąco za odwagę i profesjonalizm. Warto przypomnieć, że rok wcześniej wokalistka również przerwała występ ze względu na problemy techniczne. Okazało się, że mikrofony przy fortepianie nie działały, a całość brzmiała bardzo nieczysto i chaotycznie.

Występ Adele na Grammy 2017

Adele bez wątpienia była triumfatorką tegorocznego rozdania muzycznych statuetek. Wokalistka zdobyła nagrody we wszystkich najważniejszych kategoriach. Jej przemówienie podczas odbierania nagrody za album roku poruszyło wszystkich do łez, a zwłaszcza Beyonce, do której w dużej mierze było skierowane. Jeszcze podczas odbierania nagrody Adele przeprosiła za przerwanie występu:

Przede wszystkim naprawdę przepraszam za przeklinanie. Tu chodziło o George'a Michaela. Kocham go, naprawdę dużo dla mnie znaczy. Bardzo przepraszam, jeśli kogokolwiek obraziłam.

Czy Adele dobrze zrobiła, że przerwała występ?

