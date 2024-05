15 maja cała plejada gwiazd zjawiła się na konferencji jednego z głośniejszych wydarzeń muzycznych, organizowanych przez Polsat. Jak co roku, scena w Sopocie zgromadzi najgłośniejsze nazwiska, które rozgrzeją publikę do czerwoności. Dziś natomiast, krótko przed intensywnymi przygotowaniami, odbyło się spotkanie prasowe. Wokalistki i wokaliści przykuwali uwagę, ale to od Dody trudno było odwrócić wzrok.

Doda na konferencji Polsat Hit Festiwal 2024

Już 24 i 25 maja w Sopocie odbędzie się jedno z większych muzycznych wydarzeń w Polsce - Polsat Hit Festiwal, który dotychczas był znany jako SuperHit Festiwal. Już ostatnio dowiedzieliśmy się, jakie tym razem sławy staną na scenie, a będą to m.in.: Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry&Tribbs, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel!

Konferencja prasowa Polsat Hit Festiwal 2024 Pawel Wodzynski/East News

Zapowiadają się więc gorące aż dwa wieczory, ale zanim do nich dojdzie, Polsat zorganizował konferencję prasową. Wokaliści i wokalistki, którzy lata moment rozpoczną przygotowania, mieli dziś okazję zaprezentować się przed kamerą. Trudno nie zgodzić się, że największą uwagę już od wejścia zwracała właśnie Doda. Co więcej, na pierwszy rzut oka niektórzy mogli mieć problem, żeby ją rozpoznać.

Artystka pojawiła się bowiem na wydarzeniu w krótkich włosach w kolorze platyny! Taka fryzura zdecydowanie nadała jej jeszcze więcej charakteru. Choć wiosna nas rozpieszcza i temperatura sprzyja dziś bardziej letnim stylizacjom, Doda zdecydowała się założyć skórzane kozaki w kolorze różowym, sięgające aż do połowy uda! To jeszcze nie wszystko.

Doda na konferencji Polsat Hit Festiwal Pawel Wodzynski/East News

Nie w sposób przejść obojętnie obok samej stylizacji, bowiem ta wybrała na tę okazję ultrakrótką mini, która ledwie zasłaniała jej pośladki. Co ciekawe, top w pierwszej chwili mógł się wydawać całkiem zabudowany, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, możemy dostrzec rozcięcie, przez które omal nie wypadł jej biust. Niemniej Doda prezentowała się naprawdę genialnie!

Zobacz także

Myślicie, że da czasu na Polsat Hit Festiwal?

Doda na konferencji Polsat Hit Festiwal Pawel Wodzynski/East News