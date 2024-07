Półfinałowy mecz między Anglią a Holandią w trakcie EURO 2024 już za nami, a angielska drużyna pokonała swoich rywali, tym samym awansując do wielkiego finału sportowych zmagań. Na trybunach w Dortmundzie nie zabrakło też znanych osobistości, m.in. Adele czy Eda Sheerana. Zobaczcie, jak prezentowała się piosenkarka na stadionie! A jak wypadł Ed?

Adele kibicowała drużynie Anglii na półfinale EURO 2024

Nie ulega wątpliwości, że zmagania na murawie w czasie EURO 2024 budzą ogromne emocje. Teraz, po kilkunastu meczach stało się jasne, że w wielkim finale zmierzą się ze sobą drużyny Anglii i Hiszpanii. Narodowej drużynie z zapałem kibicowały gwiazdy, m.in. Adele.

Wokalistka z zainteresowaniem obserwowała poczynania piłkarzy angielskiej drużyny na murawie. Adele postawiła na delikatny makijaż, biały t-shirt i marynarkę. Uwagę zwracał również pewien rekwizyt, który miała w dłoniach - kolorowy wachlarz, który zapewniał artystce odrobinę ochłody w upalny wieczór!

Martin Meissner/Associated Press/East News

Co ciekawe, nie tylko Adele pojawiła się na trybunach w Dortmundzie. Swoją obecnością piłkarzy zaskoczył też Ed Sheeran. Gwiazdor estrady równie żywo, co Adele, śledził kolejne etapy meczu. Wynik sportowego spotkania z pewnością był dla niego nie lada powodem do radości!

INA FASSBENDER/AFP/East News

A Wy, której drużynie kibicowaliście? Będziecie oglądać finałowy mecz EURO 2024?

