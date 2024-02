Podczas tegorocznych Bestsellerów Empiku nie obyło się bez wpadki. Daria Zawiałow musiała się zmierzyć z problemami, za które odpowiadała produkcja - w dodatku dwukrotnie. Co się wydarzyło na scenie? Sami zobaczcie, jak z opałów wybrnęła popularna artystka!

Bestsellery Empiku i wpadka na scenie

We wtorkowy wieczór wszystkie oczy skierowane były w stronę Bestsellerów Empiku 2024. Wydarzenie to przyciągnęła całą rzeszę znanych i lubianych gwiazd naszego rodzimego show-biznesu. Nie da się ukryć, że wieczór ten zmienił się w pokaz mody. Właśnie dlatego wszyscy podziwiali kobiecą sukienkę Julii Wieniawy, która zrobiła prawdziwą furorę oraz wyczekiwali nieoczekiwanych zdarzeń. Tych nie zabrakło!

scena z: Daria Zawiałow, fot. Piętka Mieszko/AKPA AKPA/ Jacek Kurnikowski

Poza gwiazdami, które pozowały na ściance, równie dużą uwagę przyciągało to, co działo się na scenie. W końcu to właśnie tam mogliśmy zobaczyć ulubionych i cenionych artystów, związanych z muzyką. Tym sposobem podziwialiśmy m.in. Katarzynę Nosowską, Korteza, Kwiat Jabłoni czy Brodkę. Jednak to dopiero podczas występu Darii Zawiałow wydarzyła się prawdziwa wpadka.

scena z: Daria Zawiałow, fot. Piętka Mieszko/AKPA AKPA/ Jacek Kurnikowski

Artystka w czasie internetowej transmisji chciała zaśpiewać piosenkę "Fifi Hollywood". To jednak nie było jej dane. Okazało się, że podkład muzyczny został dwukrotnie przerwany. Na skutek czego słuchacze mogli usłyszeć tylko i wyłącznie fragmenty, puszczane z playbacku. Co na to sama zainteresowana? Daria Zawiałow wykazał się spokojem:

No, to poleciał chórek i loop. Takie rzeczy się zdarzają, jesteśmy na żywo próbowała tłumaczyć zaistniałą sytuacją.

A następnie dodała:

Może zagramy na same gitary

Ostatecznie jednak wszystko się pozytywnie skończyło, a artystka mogła w spokoju dokończyć swój wykon.

scena z: Daria Zawiałow, fot. Piętka Mieszko/AKPA AKPA/ Jacek Kurnikowski

scena z: Daria Zawiałow, fot. Podlewski/AKPA AKPA/ Jacek Kurnikowski