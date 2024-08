Widzowie TVP mieli okazję pożegnać wakacje podczas koncertu 24 sierpnia w Tarnowie. Lato z Radiem i Telewizją Polską to cykliczna impreza, która była organizowana w różnych miastach w całym kraju. Na scenie występowali jedni z najpopularniejszych artystów. W ten weekend publiczność miała okazję usłyszeć m.in. Kasię Staniewicz z zespołem Varius Manx, a także Michała Szpaka. Wokalista dał kosmiczny show. Po wszystkim ujawnił, że doszło do wpadki. Co się stało?

Michał Szpak dał koncert marzeń i… przyznał się do wpadki

W sobotę, 24 sierpnia w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską odbył się koncert w Tarnowie. Na scenie Kasia Stankiewicz pojawiła się w odważnej kreacji z rozcięciem. Nie tylko wokalistka zachwyciła publiczność. Prawdziwy show dał Michał Szpak – barwny ptak polskiego show-biznesu.

Warto przypomnieć, że gwiazdor przez wiele lat nie pojawiał się w TVP. Po zmianie władzy nadszedł przełom. Wokalista nie tylko znów gra na imprezach Telewizji Publicznej, ale także wróci jako juror w „The Voice of Poland”. Widzowie świetnie się z nim bawili w Tarnowie.

Najlepszy występ wieczoru. Michał wokalnie pozamiatał. Było światowo i zjawiskowo.

Tajfun, ogień i trzęsienie ziemi w jednym! To najkrótsza recenzja twojego występu.

Rewelacyjny występ, ale taki jest nasz Michał i każdy jego występ jest fenomenem.

Co ciekawe, Michał Szpak po swoim show podzielił się zaskakującą wiadomością. Gwiazdor przyznał, że choć publika szalała, nie wszystko w jego występie było idealne. Ujawnił, że na początku koncertu miał mały problem z pamięcią i tekst wypadł mu z głowy.

Poza tym, że zapomniałem pierwszej zwrotki, było fantastycznie – zdradził, schodząc ze sceny.

Na szczęście sytuacja została uratowana dzięki odsłuchowi, który na tej imprezie funkcjonował bez zarzutu. Oglądaliście sobotnie koncerty?

