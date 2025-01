Za nami najgorętsza noc w roku, a co za tym idzie, widzowie mieli już okazję zobaczyć sylwestrowe koncerty organizowane przez największe stacje telewizyjne. W tym roku wielu znanych polskich artystów pojawiło się m.in. na scenie w Toruniu, gdzie odbywała się Sylwestrowa Moc Przebojów organizowana przez stację Polsat. Na tym wielkim wydarzeniu nie zabrakło m.in. Dody i Smolastego. Duet porwał publiczność, śpiewając utwory "Nie żałuję" oraz "Nim zajdzie słońce". Czujni fani imprezy jednak wyłapali wpadkę artysty, która przydarzyła mu się podczas wykonu piosenki "Nie żałuję". Co się stało?

Reklama

Wpadka Smolastego na Sylwestrowej Mocy Przebojów

Polsat naprawdę wysoko ustawił poprzeczkę związaną z organizacją Sylwestrowej Mocy Przebojów. Na scenie pojawiły się doskonale wszystkim znane gwiazdy, bez których widzowie nie wyobrażają sobie sylwestrowej nocy. Podczas imprezy wystąpili między innymi Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Anna Wyszkoni, Doda oraz Smolasty. Wszyscy artyści dali świetne show na scenie w Toruniu, jednak oczywiście po raz kolejny to głównie Doda przyciągnęła największą uwagę widzów! Artystka nie tylko doskonale zaśpiewała, ale także zatańczyła w iście latynoskim klimacie.

Doda podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów miała kilka wejść, a w trakcie jednego z nich wystąpiła razem ze Smolastym. Duet zaśpiewał piosenki "Nie żałuję" oraz "Nim zajdzie słońce". Choć występ tej dwójki artystów bardzo podobał się zdecydowanej większości widzów, to jednak część czujnych fanów zdążyła wyłapać pewną wpadkę, którą zaliczył Smolasty.

Jak się okazało, wokalista podczas wykonu utworu "Nie żałuję"... zapomniał tekstu. Wpadkę Smolastego możecie zobaczyć w wideo poniżej. (ok. 2:47)

Choć piosenkarz dość szybko poradził sobie z tą wpadką i bez problemu wrócił do śpiewania dalszej części piosenki, to jednak część fanów postanowiła wypomnieć mu to wypomnieć.

Smolasty zapomniał tekstu

Doda petarda, a Smolasty... no cóż

Doda sztos, Smolasty gorzej - piszą internauci

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Zdecydowana większość widzów jednak nie skupiała się na tej drobnej wpadce wokalisty i w ogólnej ocenie bardzo pochwaliła występ Dody i Smolastego na Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Najlepsi z całego Sylwestra!! Te utwory nigdy się nie znudzą !! Dziękujemy i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Doda piękna jak zawsze

Wspaniały duet stworzyli Doda i Smolasty, miło było słuchać i oglądać!

Bawiłam się świetnie ! Jesteście najlepsi

Najlepszy wykon tego wieczora - piszą pozostali

A Wam, jak się podobał występ Dody i Smolastego? Też zauważyliście wpadkę wokalisty?

Reklama

Zobacz także: Sylwester Polsatu 2024. Tylko Doda mogła tak otworzyć imprezę