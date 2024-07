Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny czekają na narodziny córeczki. Radosną nowinę, że spodziewają się drugiego dziecka ogłosili dopiero niedawno. Teraz mają kolejny powód do świętowania. Marina obchodzi swoje 35. urodziny, a ten dzień uczciła, publikując przepiękne zdjęcie z ciążowej sesji.

Marina i Wojtek Szczęśni są nierozłączni od 2013 roku. Para doczekała się synka, a już za kilka tygodni na świecie pojawi się ich córeczka. Trzy dni temu mały Liam obchodził 6. urodziny i z tej okazji piłkarz i jego żona postanowili wyprawić mu urodziny jak z bajki!

Teraz przyszła mama świętuje kolejne urodziny. Tym razem- swoje! Marina Łuczenko kończy dziś 35. lat.

Fani nie mogą uwierzyć, że Marina świętuje 35. urodziny. W komentarzach nie szczędzą miłych słów:

Mimo, że na Instagramie przeważnie ciąża jest określona jako błogi stan to Marina przyznała, że jest jej ciężko. Wszystko dlatego, że Wojciech Szczęsny reprezentował kraj na EURO 2024 i na chwilę musiał zostawić Marinę samą w 9. miesiącu ciąży.

Aktualnie jestem w ostatnim miesiącu ciąży i jest to dla kobiety – tak myślę – najtrudniejszy okres. Zostałam sama w domu z dzieckiem, ponieważ Wojtek pojechał reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy. Jestem z niego bardzo dumna, ale właśnie tak to wygląda. Więc nie do końca jest tak różowo, jak sobie pewnie większość osób myśli

- napisała wówczas Marina.