Wielka radość u Lewandowskich. „Gratulacje dla mojej niesamowitej żony”

Po przeprowadzce do Hiszpanii kariera Anny i Roberta Lewandowskich wystrzeliła. Polska para dołączyła do plejady międzynarodowych gwiazd i cieszy się ogromną popularnością zarówno w Barcelonie, jak i poza nią. Piłkarz zdobywa dla swojej drużyny kolejne bramki i stał się jednym z filarów Dumy Katalonii. Natomiast trenerka osobista zaczęła rozbudowywać swoje biznesowe imperium i podbijać zagraniczny rynek. Teraz podzielili się jeszcze jednym powodem do świętowania. Padły słowa o „nowym rozdziale”.

Reklama

Robert i Anna Lewandowscy świętują kolejny sukces

Lewandowscy nie zwalniają tempa. W czwartek, 21 listopada para pochwaliła się kolejnym sukcesem, na który długo pracowała Anna Lewandowska. Biznesmenka wreszcie otworzył swoje studio Edan Studios w Barcelonie. To prywatna siłownia, na którą trenerka pracowała przez ostatni rok. Już za kilka dni pojawią się w niej pierwsi klienci.

Otwarcie studia odbyło się z pompą w towarzystwie mnóstwa gości. Nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Piłkarz nie tylko świętował z żoną, ale także pogratulował jej we wpisie, który opublikował w mediach społecznościowych. Sportowiec nie ukrywał dumy.

Gratulacje dla mojej niesamowitej żony z okazji otwarcia jej butikowego studia w samym sercu Barcelony! Twoja ciężka praca, wizja i determinacja sprawiły, że to marzenie stało się rzeczywistością, a ja nie mógłbym być bardziej dumny. Życzę ci samych sukcesów, gdy rozpoczynasz ten ekscytujący, nowy rozdział swojego życia – napisał piłkarz.

Anna Lewandowska Instagram@annalewandowska

W tym ważnym dniu Lewandowscy mogli też liczyć na wsparcie Wojtka i Mariny Szczęsnych. Para niedawno przeprowadziła się do Barcelony po tym, jak bramkarz podpisał kontrakt z lokalnym klubem i dołączył do Roberta Lewandowskiego. Od tego czasu często widuje się ich razem w Hiszpanii.

Anna Lewandowska już od kilku miesięcy zapowiadała otwarcie swojego studia. Biznesmenka ujawniła, że to nie nie koniec jej planów i ambicji. Trenerka chce, by jej marka rosła na zagranicznym rynku. W jej studiu będą odbywały się różne zajęcia: spinning, pilates, fitness, a nawet lekcje tańca. Koszt jednej lekcji to około 90 złotych. Lokal znajduje się w pobliżu słynnej ulicy La Rambla oraz Placu Katalońskiego.

Już od lat Lewandowska zajmuje się treningami oraz zdrowym stylem życia. Jest promotorką diety oraz ruchu. Teraz świętuje kolejny ważny moment. Niedawno, 18 listopada Anna Lewandowska przekazała radosne wieści w związku z urodzinami swojej mamy.

Reklama

Zobacz także: Ucieszyła mnie wiadomość Ani Lewandowskiej. Sypią się gratulacje