Dorota Osińska zaprezentowała wszystkim fanom klip do piosenki "Universal", która bierze udział w polskich preselekcjach na Eurowizję 2016. Zarówno sam utwór, jak i teledysk utrzymane są w bardzo romantycznym stylu. Czy to będzie hit?

Dorota Osińska - Universal - hit na Eurowizję 2016!

Dorota Osińska ma poważną konkurencję. W polskich preselekcjach (już 5 marca) będzie walczyła z m.in. Margaret i Edytą Górniak. Czy ma szansę wygrać ze swoją balladą autorstwa Ricka Allisona? Fani są zachwyceni piosenką i wróżą jej sukces. Sama Dorota uważa, że ma spore szanse:

Ja jestem spokojna o to, co śpiewam, bo skomponował to Rick Allison – facet, który pisze same hity - mówiła w Pytaniu na śniadanie.

Kto jeszcze walczy o wyjazd na Eurowizję 2016? Natalia Szroeder i piosenka Lustra, Edyta Górniak z utworem Grateful, Margaret i jej Cool Me Down, Taraka i ich In The Rain, Napoli i piosenka My Universe, Kasia Moś z Addiction, Ola Gintrowska z Missing oraz Michał Szpak i jego Color of Your Life. Czy Dorota Osińska ma szansę?

Kim są polscy artyści, którzy walczą o wyjazd na Eurowizję? Są wszystkie piosenki!

Dorota Osińska - Universal - teledysk.

Dorota Osińska walczy o Eurowizję!

Dorota Osińska chce nas reprezentować na Eurowizji.

Tekst do piosenki Universal:

One bright Sun

One big sky

Everyone …

Younger gods every single night

We will hold this pride inside

This hope

This dream

This yearning I’ve seen

To live

And To love

To be free

No matter where or how

There’s no better time than now

To be here

To be strong

To believe

This fire

This hunger

This universal

Empty hearts

Silent …

Most of us are

Get lost somewhere

But in the darkness night

You can look out there

There’s one night

We’re share this hope

This hope

This dream

This yearning I’ve seen

To live

And To love

To be free

No matter where or how

There’s no better time than now

To be here

To be strong

To be live

No matter where or how

There’s no better time than now

To go one

To

To believe

This fire

This hunger

This universal

One bright Sun

One big sky