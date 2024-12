Dorota podbiła serca widzów dzięki udziałowi w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Dziś wielbiciele sympatycznej uczestniczki hitowego show telewizyjnej Jedynki mogą śledzić jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ukochana Waldemara właśnie odezwała się do fanów po dłuższej przerwie i wyjawiła, co aktualnie u niej słychać. Szczególną uwagę jednak zwraca sama Dorota - co za metamorfoza!

"Rolnik szuka żony": Dorota pochwaliła się nowym nagraniem. Co za metamorfoza

Dorota postanowiła napisać list do Waldemara, który wystąpił w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak się okazało, ta decyzja była strzałem w dziesiątkę, bo tę dwójkę połączyła piękna miłość. Choć początkowo nie obyło się bez drobnych zawirowań, to jednak finalnie Dorota i Waldemar dziś są bardzo szczęśliwą parą. Co więcej, niedawno zakochani powitali na świecie owoc swojej miłości! Dorota i Waldemar z "Rolnika" zostali rodzicami pod koniec września, a ich rodzina powiększyła się o uroczą córeczkę, która otrzymała imię Dominika. Para chętnie dzieli się z fanami kadrami z pociechą i widać, że maluszek jeszcze bardziej umocnił ich relację.

W ostatnich tygodniach Dorota jednak niezbyt często pokazywała się swoim fanom na Instagramie. W tym miejscu zgromadziła naprawdę pokaźną widownię, bo jej profil obserwuje ponad 55 tys. internautów. Tuż przed świętami partnerka Waldemara postanowiła jednak w końcu zaprezentować się fanom w pełnej okazałości i przy okazji zdradziła, co aktualnie u niej słychać. Jak się okazało, Dorota rozpoczęła już intensywne przygotowania do Bożego Narodzenia.

Jak tam kochani przygotowania do świąt mijają? Ja właśnie jestem na etapie prasowania, pozdrawiam - wyznała Dorota

Jednak to, co zwraca szczególną uwagę, to metamorfoza Doroty! Widać, że ukochana Waldemara wyraźnie zeszczuplała i prezentuje naprawdę świetną formę i to zaledwie po niespełna trzech miesiącach od porodu. Dorota wygląda też na naprawdę szczęśliwą i mamy nadzieję, że teraz coraz częściej będzie pokazywała się stęsknionym za jej relacjami fanom.

A Wy, śledzicie losy Doroty z "Rolnika"? Jeśli nie, to koniecznie zobaczcie jej najnowsze zdjęcie. Co za zmiana!

