Już za kilka dni na antenie telewizyjnej Dwójki pojawi się czwarta edycja popularnego show "The Voice of Poland". Do show powróciła Justyna Steczkowska dołączając do Marii Sadowskiej, Marka Piekarczyka oraz Barona i Tomsona. Wokalistka zastąpiła Edytę Górniak, która zdecydowała się zrezygnować z programu na rzecz nowej płyty, którą przygotowuje.

Reklama

Zobacz: Już jest spot promujący 4. edycję "The Voice of Poland". Sadowska poszła na całość

Tradycją jest to, że w każdej edycji trenerzy wykonują hymn programu "Tysiące głosów". Wraz ze zmianą składu trenerskiego zmienia się również podział wykonywanych zwrotek. Tym razem rola rozpoczynającego przypadła Markowi. Marię zobaczyć możemy przy fortepianie, Justyna natomiast pojawiła się ze skrzypcami. Kiedy tylko zaczęła śpiewać swoją kwestię, publiczność zareagowała gromkimi brawami.

Jesteście ciekawi jaka będzie 4. edycja programu?

Zobacz także

Zobacz: Wypadek Sadowskiej na planie "The Voice"



Reklama

Trenerki "The Voice" na planie nowego sezonu: