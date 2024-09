Laura Samojłowicz wystąpiła w szóstej odsłonie "The Voice of Poland" w 2015 roku! Gwiazda takich produkcji jak "Hotel 52" czy "M jak miłość" pojawiła się w jednym z odcinków, gdzie wykonała przebój "Stairway to Heaven". Jak wypadła? Jak ocenili ją trenerzy? Zobaczcie!

Laura Samojłowicz w "The Voice of Poland"

Laura Samojłowicz jest świetną aktorką, ale i wokalistką. Udowodniła to również w piątej edycji programu "Jak oni śpiewają", którą wygrała! Jurorzy byli zachwyceni każdym jej występem. Mimo iż wygraną był kontrakt płytowy, Laura nie wydała debiutanckiego albumu! Kilka lat później spróbowała swoich sił w szóstej serii "The Voice of Poland" - w fotelu trenera zasiadała wówczas Edyta Górniak, która miała okazję oceniać Laurę w polsatowskim show.

Niestety, żaden z trenerów nie odwrócił się po występie Laury, aktorka więc odpadła na etapie "przesłuchań w ciemno". Widzowie pisali:

Byłam pewna, że się dostanie!! Nie z powodu śpiewania, ale tego, że to osoba z kręgu gwiazd. Dowodzi to temu, iż telewizja potrafi czasem być sprawiedliwa i ocenili ja po śpiewie, a nie tym, kim jest. Chociaż moim zdaniem powinna się dostać, bo naprawdę fajnie śpiewa, była moja faworytką w JOŚ, no ale z taką piosenką która nie pokazuje nic, ciężko by było się dostać.. Śpiewała sercem, ale widać tez smutek w jej oczach... Dowodzi to, iż sława i pieniądze szczęścia nie dają

Bardzo wielka strata dla programu, osobowość sceniczna i głos, który wzbudza emocję. Mówienie podczas 2 minut to wielka odwaga, nie oszukujmy się. Swoja interpretacja, swój sposób na muzykę. Dla mnie wielka szkoda, że nie przeszła dalej, ale trzymam za nią kciuki!

Pamiętacie jej występ? Aktualnie trwa 15., jubileuszowa edycja "The Voice of Poland", w której wokalistów oceniają m.in. Michał Szpak oraz Kuba Badach.

