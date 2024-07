Tomasz Karolak i Viola Kołakowska zaręczą się? Para ma dwoje dzieci Lenę i Leona, lecz do tej pory ich związek nie został zalegalizowany. Popularny aktor właśnie zabrał swoją ukochaną na romantyczny wypad do Zakopanego. Czy już wkrótce usłyszymy o ich zaręczynach?

Czy Tomasz Karolak i Viola Kołakowska wezmą ślub?

Choć Tomasz Karolak jest świetnym ojcem dla swoich dzieci, to relacje z ich mamą jeszcze do niedawna nie wyglądały wzorcowo. Para długo mieszkała osobno, dzieląc się obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci. Jednak sytuacja niedawno się odmieniła, bo dwa miesiące temu Karolak zdecydował się zamieszkać z Violą i dziećmi. Najwyraźniej ta decyzja doskonale wpłynęła na relacje między aktorską parą, ponieważ wszystko wskazuje na to, że miłość między nimi kwitnie! Tomasz Karolak zabrał Violę Kołakowską w polskie góry. Od jakiegoś czasu w show-biznesie plotkuje się o ślubie tej pary. Sam Karolak już jakiś czas temu powiedział, że nie wyklucza takiego scenariusza.

W końcu dorosłem do tego etapu albo po prostu mój charakter po wielu latach i starciach dogadał się z charakterem Violki. Najważniejsze, że jest bardzo dobrze i dzieciaki cieszą się, że jesteśmy normalną rodziną - wyznał na łamach magazynu "Rewia".

Czy już wkrótce Tomasz Karolak zostanie mężem? Ma dużą wprawę w tej roli, dzięki doświadczeniom z planu serialu "Rodzinka.pl". ;)

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska niedawno zamieszkali razem

Czy ta para wkrótce stanie na ślubnym kobiercu?