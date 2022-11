Tomasz Karolak z córką na premierze filmu "Listy do M. 5"! Lena postawiła na mroczny look. DUŻO ZDJĘĆ

Fani serii "Listów do M." z pewnością czekali na tę informację! Właśnie ruszyły zdjęcia do kolejnej, 4. części kultowego, kinowego hitu! Na oficjalnym Instagramowym profilu filmu pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu. Ujawniono także pierwsze nazwiska, które wezmą udział w produkcji. Kiedy zatem będziemy mogli pójść do kina? Zobacz także: Pamiętasz dzieci z pierwszej części "Listów do M."? Zobacz, jak się zmieniły! Co teraz robią? Ruszyły zdjęcia do 4. części "Listów do M."! "Listy do M." zyskały ogromną sympatię widzów! Każda część filmu spotyka się z ciepłym przyjęciem przez publiczność i cieszy się wielką popularnością. Właśnie ruszyły prace nad kolejną, 4. częścią tej hitowej serii. Fani filmu już nie mogą się doczekać, aż zobaczą kolejną odsłonę tej produkcji. Niestety, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Premiera "Listów do M. 4" zaplanowana jest bowiem na 4 listopada 2020 roku! Ekipa filmowa śnieży miasto, czyli będą Listy po raz czwarty 🎅 Dzisiaj padł pierwszy klaps na planie naszej świątecznej komedii. „Listy do M. 4” już 4 listopada w kinach - czytamy na Instagramie produkcji filmu. Co więcej, potwierdzono już trzy nazwiska, które wystąpią w kontynuacji "Listów do M.". Ponownie w rolach głównych zobaczymy Tomasza Karolaka , Agnieszkę Dygant oraz Piotra Adamczyka ! Reżyserem filmu jest zaś Patrick Yoka. W rolach głównych oczywiście: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk i mnóstwo wspaniałych aktorów, o których pojawieniu się na planie będziemy Was informować. Reżyserem filmu jest Patrick Yoka. Trzymajcie kciuki, by ekipa za bardzo dziś nie zmarzła 😉 Fani "Listów do M." nie...