Krystyna Sokołowska w 2022 roku zdobyła Miss Polonia. Zyskała jednak jeszcze szerszą rozpoznawalność, gdy została gospodynią "Pytania na śniadanie". Prezenterka jest też aktywna w mediach społecznościowych, jednak niewiele pokazuje tam ujęć ze swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek, a miała do tego naprawdę ważny powód - powiedziała "tak"! Nie do wiary, w jakich okolicznościach doszło do zaręczyn.

Romantyczne zaręczyny Krystyny Sokołowskiej z "Pytania na śniadanie"

Podczas podróży do Brazylii Krystyna Sokołowska doświadczyła niezapomnianych emocji. Jej partner postanowił zadać najważniejsze pytanie w wyjątkowych okolicznościach — podczas lotu helikopterem nad malowniczymi krajobrazami Brazylii.

Moment zaręczyn odbył się na dużej wysokości, co nadało wydarzeniu jeszcze bardziej spektakularny charakter. Dziennikarka nie kryła wzruszenia, a na jej palcu pojawił się wyjątkowy pierścionek zaręczynowy. Po wszystkim Krystyna Sokołowska z radością pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Biżuteria wyróżnia się eleganckim designem i kamieniem, który przyciąga uwagę swoim blaskiem.

Wielka radość w "Pytaniu na śniadanie"

Nagranie z zaręczyn wywołało ogromny zachwyt wśród internautów. Tematu nie przemilczeli również w samym "Pytaniu na śniadanie". Podczas sobotniego wydania Aleksandra Grysz relacjonowała z uśmiechem:

Usiądźcie wygodnie, bo to dosłownie news sprzed 10 minut. Przeglądałam na ostatnią chwilę Instagram. Mówię, coś może jeszcze w trawie piszczy, coś się dzieje. I tak! Nasza Krysia Sokołowska - to jest w ogóle chyba jej czas - jest właśnie w Brazylii ze swoim chłopakiem. Jeszcze dziesięć minut temu to był jej chłopak. Już teraz jest to jej narzeczony

Głos zabrał również Filip Antonowicz, przyznając:

Strasznie udana para i bardzo lubię Krysię i Huberta. Są tacy ludzie, na których się patrzy i się mówi ojeju, jacy oni fajni. Razem pasują do siebie i oni też bardzo dużo rzeczy w życiu robią razem i to jest fajne

Kim jest Krystyna Sokołowska

Krystyna Sokołowska, urodzona w 1997 roku w Białymstoku, to polska modelka, prezenterka telewizyjna oraz trenerka gimnastyki artystycznej. W 2022 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, co otworzyło jej drzwi do kariery w mediach. Od grudnia 2024 roku współprowadzi program "Pytanie na śniadanie" w TVP2 u boku Roberta Stockingera.

Sokołowska jest absolwentką dwóch kierunków studiów: wychowania fizycznego oraz finansów i rachunkowości. Prowadzi własny klub sportowy w Białymstoku, gdzie pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej i stretchingu, prowadząc zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Biegle posługuje się trzema językami: polskim, angielskim i rosyjskim, a także zna podstawy języka niemieckiego.

Prywatnie, Krystyna Sokołowska jest osobą ambitną, odważną i zdeterminowaną. W wolnym czasie gra na fortepianie, uprawia sport, gotuje oraz podróżuje. Jest szczęśliwie zakochana w niejakim Hubercie, jednak nie ma w zwyczaju opowiadać o swoim związku.

