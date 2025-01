Tomasz Oświeciński, znany aktor i trener personalny, ponownie oświadczył się swojej byłej żonie Aleksandrze. Para, która rozstała się kilka lat temu, zdecydowała się na odbudowę relacji. Zaręczyny odbyły się w romantycznej scenerii podczas ich wspólnego wyjazdu.

Tomasz Oświeciński ponownie oświadczył się byłej żonie

Tomasz Oświeciński, znany z licznych ról filmowych oraz pracy jako trener personalny, oświadczył się swojej byłej żonie Aleksandrze. Para kilka lat temu rozwiodła się, jednak ich relacja z czasem została odbudowana. Do zaręczyn doszło podczas wspólnego wyjazdu na wakacje. Sceneria wydarzenia była wyjątkowa – Tomasz Oświeciński postanowił zadać to ważne pytanie na plaży. Aleksandra przyjęła oświadczyny, a wszystko można zobaczyć na nagraniu. Przy zaręczynach rodziców obecna była także ich 15-letnia córka Maja.

Słuchajcie, mówi się, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi... Aleksandra, wyjdziesz za mnie? - zaczął Tomasz Oświeciński.

Aleksandra początkowo nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje, ale przyjęła oświadczyny po raz kolejny!

Co? Oszalałeś?

Wzruszające nagranie z momentu zaręczyn Tomasza Oświecińskiego i Aleksandry zostało upublicznione w sieci, co więcej znalazło się na oficjalnym profilu TVN na Instagramie:

Nic bardziej romantycznego dziś nie zobaczycie. Tomasz Oświeciński nie rzuca słów na wiatr! Jak obiecał w programie Magdy Gessler, tak zrobił! Gratulujemy!

Chwilę wcześniej widzowie mieli okazję zobaczyć wywiad z Tomaszem Oświecińskim w ramach programu "Magda gotuje internet", gdzie aktor opowiadał m. in. o swojej miłości do Aleksandry. To tam po raz pierwszy padła deklaracja, że będą oświadczyny! Nie mogło więc braknąć gratulacji ze strony Magdy Gessler:

Tomasz!!! Niech żyje miłość, gratulacje! Z całego serca dla Was! - napisała Magda Gessler.

Do gratulacji przyłączyli się także inni znajomi z branży, którzy cieszą się szczęściem aktora i jego ukochanej:

No kocham to zakończenie! Bardzo to piękne. Niosące nadzieje i bardzo jestem wzruszona - dodała Olga Szomańska

No w końcu. Powodzenia na nowej drodze życia - napisał Łukasz Płoszajski.

Nie zabrakło również gratulacji od internautów.

Historia związku Tomasza Oświecińskiego i Aleksandry

Związek Tomasza Oświecińskiego i Aleksandry miał swoje wzloty i upadki. Para była wcześniej małżeństwem, jednak ich drogi rozeszły się kilka lat temu. Mimo rozwodu pozostawali w kontakcie, co z czasem doprowadziło do odbudowania ich relacji. Oświeciński rozwiódł się z Aleksandrą w 2016 roku. Powodem niezgody w ich małżeństwie były m. in. jego zawodowe wyzwania i zazdrość partnerki:

Nie mogła znieść np. pocałunków w serialu. Ja jej tłumaczyłem, że to moja praca, robię to, bo jest w scenariuszu, a ona na to: Wiesz, to ja się jutro pocałuję z kolegą w pracy, nagram to i ci wyślę - zwierzał się w wywiadzie dla Grazii.

Chociaż małżonkowie zdecydowali się na rozwód, cały czas pozostawali w przyjaźni ze względu na swoją córkę Maję. Jak się okazało, dwa lata po rozwodzie zdecydowali się dać sobie kolejną szansę, która podczas ostatnich wakacji w Tajlandii zakończyła się kolejnymi zaręczynami! Piękna historia.

