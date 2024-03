Konflikt Anny Muchy i Tomasza Karolaka narasta na sile? W ostatnim odcinku "Czas na Show. Drag Me Out" Anna Mucha w ostrych słowach oceniła występ aktora. Pozostali jurorzy nie byli aż tak krytyczni w swoich ocenach, a internauci nie pozostają obojętni i podsumowują zachowanie jury w stosunku do Tomasza Karolaka. Padły wymowne słowa!

Reklama

Tomasz Karolak usłyszał mocne słowa od Anny Muchy w "Czas na Show. Drag Me Out"

W ostatnim odcinku "Czas na Show. Drag Me Out" rywalizacja między uczestnikami była coraz bardziej widoczna, a Anna Mucha ostro oceniła występ Tomasza Karolaka. Ostatecznie Stas "Himera" Icenko i Tomasz "Długa Rolka" Karolak byli zagrożeni, ale to nie oni pożegnali się z programem. To dla Tadeusza "Lady Tade" Mikołajczaka i Łukasza "Adelon" Rembasa zakończyła się przygoda w show. Z kolei po swoim występie Tomasz Karolak, który wcielił się w rolę Lady Gagi, usłyszał kilka mocnych słów od Anny Muchy. To nie były miłe słowa!

Twój drag był toporny i wulgarny. powiedziała wprost Anna Mucha

Andrzej Seweryn z kolei dużo łagodniej ocenił aktora i zauważył duży postęp:

To, o czym mówiliśmy ostatnim razem, naprawdę w tej chwili nie ma znaczenia, bo moim zdaniem to jest bardzo dobrze wykonana praca. dodała Andrzej Seweryn

Fot. Bartosz Krupa n-news/ TVN

Tomasz Karolak w rozmowie z "Himerą" przyznał, że ma nadzieję na większą "plastyczność" jury i nie ukrywa, że to pierwsza edycja i zarówno uczestnicy, jak i jurorzy uczą się swoich ról.

Jestem rozczarowany tym, że ta komisja pierwsze co, to przyczepiła się, że nie umiem chodzić na szpilkach. Co za tendencja! (...) Mam nadzieję na większą plastyczność jury. Zdaje mi się, że tak jak my jesteśmy pierwszy raz w dragu, to jury też jest pierwszy raz w dragu i jeszcze za bardzo nie łapie, co trzeba oceniać.

Internauci zwracają uwagę na fakt, że Tomasz Karolak faktycznie jest dość krytycznie oceniany w porównaniu do pozostałych uczestników:

Zobacz także

Tomek jest niedoceniany w tym programie

Jury zapomniało, że jest to występ bardziej o Karolaku. Bardzo słabe podejście… Komentowali występ, ale nie Tomka, a to przecież o niego chodzi

Nie rozumiem nastawienia jurorów, dla pozostałych duetów są serdeczni i pozytywni, jednak dla nich są nieobiektywni i widać ze komentują po złośliwości. Zdecydowanie ten występ był ciekawszy, stylizacje były na wiele wyższym poziomie niż niektóre pozostałe pary oraz układ był ciekawszy - coś się działo. Dlaczego ta para była zagrożona? Dla mnie to już były prywatne rozrachunki, szkoda bo to bardzo się gryzie z przekazem programu i jest nieprofesjonalne

Fot. Bartosz Krupa n-news/ TVN

Uważacie, że faktycznie oceny jurorów pod adresem Tomasza Karolaka są mocno przesadzone? Czekacie na kolejny odcinek?

Reklama

Zobacz także: Anna Mucha nie wytrzymała. Odpowiedziała internautom. Chodzi o jej wygląd: "Jakie to smutne"