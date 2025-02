Tomasz Jakubiak to znany i ceniony w Polsce kucharz, któremu szerszą rozpoznawalność przyniosła posada jurora w programie "MasterChef". Niestety, nie mógł pojawić się w kolejnym sezonie. Przed kilkoma miesiącami Jakubiak poinformował, że zmaga się z niezwykle rzadkim nowotworem. Walka o zdrowie wymusiła na nim całkowite przewartościowanie swojego życia i odsunięcie na dalszy plan spraw zawodowych. Na kilka tygodni wyleciał również do Izraela, gdzie był poddawany specjalistycznemu leczeniu. Właśnie wrócił do kraju.

Tomasz Jakubiak zakończył leczenie w Izraelu

Od wielu miesięcy Tomasz Jakubiak walczy z, jak sam podkreślił, niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Wymaga to od niego nie tylko ogromnego zaangażowania psychicznego i fizycznego, ale też finansowego. Koszty leczenia są niebotyczne, dlatego kucharz zdecydował się utworzyć internetową zbiórkę, a także wypuścił książkę z przepisami. Cały dochód z niej również przeznacza na terapię.

Oprócz tego koledzy i koleżanki z branży wyprawili na początku grudnia charytatywną kolację. Tomasz Jakubiak w tamtym czasie jednak przygotowywał się do podróży do Izraela. Spędził tam dwa miesiące, będąc poddawanym specjalistycznemu leczeniu. Jak teraz poinformował, właśnie wrócił do Polski! Co ciekawe, na wstępie przyznał, że już zaczyna tęsknić za... tamtejszą pogodą.

Wróciłem do Polski! Trochę tęsknię już, ale za samym Izraelem, bo jednak jak w ciągu dnia masz po 20 parę stopni średnio (TelAwiw oczywiście, bo w Jerozolimie już trochę chłodniej), za oknem ptaszki, zielono w parku, a na małych stoiskach mnóstwo warzyw czy owoców, to ryjek sam się cieszy i do tego wróciłbym szybciutko

Jak obecnie czuje się Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak rozwiał również wątpliwości internautów w temacie bezpieczeństwa. Jak przyznał, wbrew temu, co może się wydawać, nie czuł się tam w żaden sposób zagrożony.

Jest naprawdę bezpiecznie! Na ulicach nie widać lęku czy paniki, a wręcz przeciwnie, uśmiech, tętniące życiem restauracje itd. A jak tylko włącza się syreny, to ludzie w sekundę znikają w schronach, które są wszędzie, łącznie z każdym budynkiem i każdym piętrem w tym budynku

Tomasz Jakubiak póki co nie odniósł się bezpośrednio do samego leczenia i nie zdradził, czy przyniosło ono upragnione efekty. To jednak, że wrócił do Polski może sugerować, że terapia przebiegła pomyślnie. Przy okazji kucharz zapowiedział, że od teraz będzie częściej publikował nowe treści na Instagramie.

Fani Tomka Jakubiaka o jego nowym nagraniu

Choć sam kucharz nie zdradził, jak obecnie się czuje, fani jednak mocno trzymają kciuki za jego powrót do zdrowia. Pozwolili sobie na komentarze:

Bardzo dobrze wyglądasz! Buzia pełniejsza

Nabrał pan kilogramów.. to chyba dobru znak

Świetnie Pan wygląda! Trzymam kciuki i czekam na dobre wiadomości

Diagnoza Tomka Jakubiaka wstrząsnęła całym show-biznesem

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i juror programów kulinarnych, we wrześniu 2024 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Choroba została wykryta w zaawansowanym stadium, jednak to nie zniechęciło go do walki. Jakubiak przeszedł osiem cykli chemioterapii w Polsce, ale ze względu na brak oczekiwanych rezultatów, w grudniu 2024 roku podjął decyzję o kontynuacji leczenia w Izraelu. Mimo trudności, kucharz pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, dzieląc się informacjami o swoim stanie zdrowia i apelując o wsparcie.

Informacja o jego problemach zdrowotnych wstrząsnęła nie tylko najbliższymi czy fanami, ale i całym show-biznesem. Wielu kolegów i koleżanek z branży okazało mu publiczne wsparcie, a ostatnio głos w jego sprawie zabrał Mateusz Gessler.

