W lutym oferta Netfliksa wzbogaciła się o najnowszą polską komedię. Nasze produkcje w ostatnim czasie świętują spore sukcesy. Warto przypomnieć, że serial „Matki pingwinów”, który również pojawił się na amerykańskiej platformie, został doceniony również przez zagraniczną prasę. Pod wrażeniem byli również widzowie takich serii jak „Klangor”, „Wzgórze psów” czy też „Idź przodem, bracie”. Czy „Zgon przed pogrzebem” pójdzie tymi śladami? Trudno powiedzieć. W roli głównej zobaczymy Tomasza Karolaka – speca od komedii, które często jednak zgarniają kiepskie oceny. Pozostaje mieć nadzieję, że film Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowskiej-Koneckiej będzie wyjątkiem.

Reklama

„Zgon przed weselem” to nowa polska komedia Netfliksa

Fabuła filmu „Zgon przed weselem” skupia się na mieszkańcach małego miasteczka, których życie zostaje wywrócone do góry nogami po śmierci kierownika lokalnej mleczarni. W obliczu walki o przejęcie zakładu, rodzice otrzymują wiadomość, że ich córka wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej powrót i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy – mężczyzn i kobiety. Ojciec i matka będą musieli zmierzyć się ze swoimi konserwatywnymi wartościami, jeśli będą chcieli utrzymywać bliską relację z dzieckiem. Pewne jest to, że w tej miejscowości nic już nie będzie takie samo.

Twórcy i obsada filmu „Zgon przed weselem”

Film „Zgon przed weselem” to polska komedia, która zadebiutowała 12 lutego 2025 roku na platformie Netflix. Reżyserami są Tomasz Konecki i Iwona Ogonowska-Konecka, a w obsadzie znaleźli się m.in. Agnieszka Suchora („Cicha noc”), Tomasz Karolak („Rodzinka.pl”), Natalia Sitarska („Kolory zła: Czerwień”) i Gamou Fall („Teściowie 2”). Twórcy produkcji w przeszłości pracowali nad takimi głośnymi tytułami jak „Ciało”, „Testosteron” czy „Lejdis”. Choć ich obrazy nie zgarnęły wysoki ocen krytyków, to cieszyły się sporą popularnością wśród widzów.

Inne polskie filmy Netfliksa

Jeśli szczególnie lubicie polskie filmy, oto pięć tytułów dostępnych na platformie Netflix:

"Znachor" (2023, reż. Michał Gazda) – Adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, opowiadająca o losach wybitnego chirurga, który po utracie pamięci staje się wiejskim znachorem. "Freestyle" (2023, reż. Maciej Bochniak) – Historia młodego rapera, który wplątuje się w niebezpieczne interesy, próbując zdobyć pieniądze na nagranie debiutanckiego albumu. "Miłość do kwadratu" (2021, reż. Filip Zylber) – Romantyczna komedia o nauczycielce prowadzącej podwójne życie jako modelka oraz dziennikarzu, który ma napisać o niej artykuł. "Plan lekcji" (2022, reż. Daniel Markowicz) – Sensacyjny film o byłym policjancie, który infiltruje szkołę średnią, aby zbadać okoliczności śmierci swojego przyjaciela. "Zabij mnie, kochanie" (2024, reż. Filip Zylber) – Komedia romantyczna o małżeństwie, które po wygranej na loterii zaczyna planować wzajemne morderstwa.

Reklama

Zobacz także: "Ranczo" powraca! Reżyser zdradził szczegóły. "Chciałbym, żeby do tego doszło w tym roku"