Choć niektórzy fani stracili już nadzieję, serial „Rodzinka.pl” wróci na antenę. Produkcja została przerwana aż na pięć lat, co wywołało konsternację nie tylko wśród widzów, ale również aktorów grających w jednej z ukochanych serii Telewizji Polskiej. Niedawno dowiedzieliśmy się, że słynna rodzinka Boskich wróci na ekran już jesienią br. Głos w tej sprawie zabrał serialowy Ludwik Boski, czyli Tomasz Karolak, który przyznał, że powrót serii to dla niego wielka radość. Ujawnił, że nagłe wstrzymanie produkcji budziło wiele wątpliwości i negatywnie odbiło się na najmłodszych członkach obsady.

Tomasz Karolak po pięciu latach ponownie wcieli się w rolę Ludwika Boskiego w kultowym serialu „Rodzinka.pl”. Powrót produkcji na antenę TVP stał się wielkim wydarzeniem dla fanów, którzy z niecierpliwością czekali na kontynuację historii jednej z najbardziej lubianych serialowych rodzin w Polsce.

Karolak ujawnił, że w nowych odcinkach zobaczymy również Małgorzatę Kożuchowską jako Natalię Boską oraz trójkę serialowych synów: Macieja Musiała, Adama Zdrójkowskiego i Mateusza Pawłowskiego. Aktor zapewnił, że powrót „Rodzinki.pl” to nie tylko odgrzewanie znanej formuły, ale zupełnie nowa jakość — twórcy podejmą aktualne tematy, bliskie współczesnym rodzinom. Co ciekawe, ponowne zebranie gwiazd nie było łatwe, ponieważ Małgorzata Kożuchowska nie chciała wrócić do „Rodzinki.pl”.

Podczas rozmowy Tomasz Karolak zdradził dramatyczne kulisy zakończenia zdjęć do „Rodzinki.pl” w 2020 roku. Serial, cieszący się ogromną popularnością, został wówczas niespodziewanie przerwany. Aktor nie ukrywał, że cała sytuacja odbiła się ogromnym piętnem na młodych aktorach wcielających się w role dzieci Boskich.

W pewnym momencie to nawet już myśleliśmy, że serial nie wróci, no bo okoliczności nie sprzyjały. Został on przerwany w połowie sezonu bez uprzedzenia, z partyzanta, bym powiedział. Akurat ja z Gośką (przyp. red. — Kożuchowską) to przeżyliśmy zawodowo, ale chłopcy mieli traumę. Obwiniali się po prostu, że może to oni coś (przyp. red. — zrobili nie tak), tak jak to dzieci, które grają w serialu. Tym bardziej teraz jest taka satysfakcja nie tylko artystyczna, że wróciliśmy, ale też taka satysfakcja z tego, że możemy dokończyć tę wypowiedź albo wprost nawet rozwinąć ją bardziej. No bo my jesteśmy już pełnoprawnymi tutaj dziadkami. Nasze dzieciaki poszły na swoje i to też jest fantastyczna możliwość analizy tych rodzinnych perypetii

— wyjaśnił w rozmowie z serwisem Plejada.