Tomasz Karolak, znany polski aktor i reżyser, ogłosił, że zdecydował się na radykalną zmianę swojej duchowości. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że odchodzi z Kościoła katolickiego, aby przejść na protestantyzm. Ta decyzja była wynikiem jego długotrwałych poszukiwań i refleksji nad własną wiarą, którą szczegółowo opisał w podcaście "NieZŁY Pacjent".

Tomasz Karolak przyznaje wprost, że jego duchowe poszukiwania zaczęły się już wiele lat temu. W najnowszym podcaście wspominał o różnych doświadczeniach, które miały na niego wpływ – od rytuałów południowoamerykańskich z użyciem ayahuaski, aż po terapie psychologiczne. Jednak to właśnie prostota protestantyzmu, jak sam mówi, dała mu poczucie wewnętrznej równowagi i spokoju, którego nie potrafił znaleźć w katolicyzmie.

Karolak ujawnił, że od dłuższego czasu szukał religii, która bardziej odpowiadałaby jego potrzebom duchowym. Protestantyzm, ze swoją bezpośrednią relacją z Bogiem, wydawał mu się bardziej zrozumiały i bliższy codziennemu życiu. Aktor podkreślił w rozmowie z Michałem Figurskim, że w tej tradycji nie ma pośredników w kontaktach z Bogiem, co odpowiada jego filozofii życia.

Zanim jednak znalazł swoje miejsce w protestantyzmie, Tomasz Karolak otwarcie mówił o swoich doświadczeniach z rytuałami ayahuaski, stosowanymi w kulturach południowoamerykańskich. Te ceremonie, które miały na celu osiągnięcie duchowego przebudzenia, odegrały kluczową rolę w jego poszukiwaniach duchowych. Karolak mówił, że te doświadczenia pomogły mu lepiej zrozumieć samego siebie i ostatecznie doprowadziły go do protestantyzmu.

To trwa pięć godzin. Ja po tych obrazach, które zobaczyłem tej nocy, poszedłem z tym do psychologa i on powiedział mi: ''Aha, to to jest to''. Mówi się, że to jest też przyspieszona terapia. Mi pomógł psycholog i ayahuasca

- wyznał aktor.