Tomasz Lis to jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy i publicystów. Zyskał popularność jako prowadzący programy telewizyjne, w tym "Tomasz Lis na żywo" oraz "Fakty po Faktach". Jego twórczość obejmuje szeroki zakres tematów, od polityki po społeczne analizy, a jego opinie często wywołują kontrowersje i dyskusje. Niespodziewanie dziennikarz zwrócił się do swoich fanów na Instagramie, prosząc o wsparcie swojego kanału YouTube. Co napisał?

Tomasz Lis zaprasza do wspólnego budowania kanału na YouTube

Tomasz Lis, znany dziennikarz i publicysta, postanowił zainwestować w rozwój swojego kanału na YouTube, zapraszając swoich fanów do aktywnego wspierania projektu. W specjalnym wpisie na Instagramie Lis zaapelował do swoich obserwatorów o pomoc poprzez platformę Patronite. Dzięki wsparciu swoich patronów chce stworzyć silną i zaangażowaną wspólnotę, która będzie miała realny wpływ na rozwój jego kanału i przyszłe projekty. Dziennikarz zapewnia, że każda forma wsparcia będzie zauważona, a patroni otrzymają specjalne podziękowania, które będą odpowiednią formą wynagrodzenia za ich zaangażowanie.

Kochani, możecie już, o co bardzo proszę, wspierać mój kanał na YouTube za pośrednictwem @patronite . Za każdą kwotę serdecznie dziękuję, wszyscy Patroni zostaną zauważeni i 'wynagrodzeniu' - napisał na Instagramie.

W swoim apelu Tomasz Lis podkreśla, że jego celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie w pełni interaktywna, zbliżając twórców i ich widzów. Chce, aby jego kanał na YouTube stał się "wspólnym dziełem" wszystkich, którzy zdecydują się na wsparcie projektu. Z tego powodu zaprasza swoich fanów do aktywnego udziału w tworzeniu treści, co pozwoli na jeszcze większą personalizację oraz dostosowanie kanału do oczekiwań odbiorców.

Chcę by był to nasz wspólny kanał. Im więcej Was będzie tym większą i silniejszą wspólnotę zbudujemy. Trzymajcie się - dodał.

Kim jest Tomasz Lis?

Tomasz Lis to jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy, publicystów i autorów, który zdobył uznanie w kraju i za granicą. Urodził się 6 kwietnia 1966 roku w Zielonej Górze. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w latach 90., kiedy to zaczynał swoją działalność w mediach, a następnie zdobywał coraz większą popularność dzięki pracy w telewizji i prasie.

Tomasz Lis jest najlepiej znany z prowadzenia programu "Fakty" w TVN, który przez wiele lat stanowił ważne źródło informacji dla milionów Polaków. Jako dziennikarz, Lis zyskał reputację osoby, która nie boi się stawiać trudnych pytań i poruszać kontrowersyjnych tematów, zarówno w polityce, jak i w społeczeństwie. Po zakończeniu pracy w telewizji Lis skoncentrował się na działalności w internecie, prowadząc własny kanał i pozostając aktywnym komentatorem wydarzeń. Jego odważne opinie i analizy polityczne cieszą się dużym zainteresowaniem i wpływają na debatę publiczną w Polsce.

