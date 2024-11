Cała Polska trzyma kciuki z Tomasza Jakubiaka, który od jakiegoś czasu walczy z nowotworem złośliwym. Z relacji szefa kuchni wynika, że zdiagnozowano u niego bardzo rzadki typ choroby układu pokarmowego. Choć kucharz dbał o profilaktykę, lekarze znaleźli raka, gdy jego stan był już zaawansowany. Gwiazdor TVN teraz większość czasu spędza w szpitalu. Właśnie opublikował filmik, w którym ujawnił, że zamierza kontynuować leczenie za granicą. Z początkiem grudnia poleci do Izraela.

Tomasz Jakubiak przejdzie terapię w Izraelu

W środę, 27 listopada Tomasz Jakubiak opublikował wideo na swoim Instagramie, w którym zwrócił się do fanów. Szef kuchni po raz kolejny podziękował za wsparcie. Warto przypomnieć, że po diagnozie juror programów kulinarnych uruchomił w sieci zbiórkę na kosztowne leczenie. Kucharz tym razem pojawił się w komorze hiperbarycznej. Przekazał, że zaczął korzystać z niej regularnie w ramach wspomagania walki z nowotworem.

W dalszej części Jakubiak poinformował internautów, że zamierza kontynuować leczenie za granicą. Zdradził, że już za kilka dni, 2 grudnia poleci z żoną do Izraela. Zamierza poddać się terapii w klinice w Jerozolimie. Stwierdził, że to „światełko w tunelu”. Dodał, że to wszystko m.in. dzięki darczyńcom.

Czekają już na mnie w klinice, tam po ostatnich wnikliwych badaniach genetycznych znaleziono jakiś protokół, o który można się zaczepić i spróbować leczenia, więc dziękuję wam bardzo, że mnie wspieraliście – powiedział Jakubiak.

Przy okazji przyznał, że biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną Izraela, ta decyzja może wydawać się nieco szokująca, jednak to właśnie tam będzie miał szansę podjąć dalszą walkę z chorobą nowotworową.

Jadę w środek wojny walczyć o życie – dodał.

Na to wyznanie odpowiedziała m.in. Anna Kalczyńska, która postanowiła dodać otuchy szefowi kuchni.

Dokładnie. Tomek. Walczysz o życie i to jest wojna – napisała była prowadząca „Dzień dobry TVN”.

Niedawno Tomasz Jakubiak opowiedział o trudach walki z chorobą. Szef kuchni, który pojawiał się w programie „MasterChef”, ostatnio pojawił się w „Dzień dobry TVN” i pokazał, jak wygląda jego szpitalna codzienność. Kucharz jest już po ośmiu turach chemioterapii.

Kucharz znany z TVN przyznał, że stosowanie chemii ma sporo skutków ubocznych i znacznie osłabia organizm, jednak Jakubiak nie poddaje się. Cały czas może liczyć na wsparcie kochanej żony Anastazji. Ostatnio stacja TVN wydała komunikat ws. Tomasza Jakubiaka w związku z tym, że rozpoczęły się nagrania do kolejnej edycji „MasterChef Nastolatki”.

