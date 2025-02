Tomasz Jakubiak, popularny kucharz i osobowość telewizyjna, we wrześniu ubiegłego roku przekazał dramatyczną wiadomość – zdiagnozowano u niego nowotwór. Ta informacja wstrząsnęła nie tylko jego bliskimi, ale także fanami, którzy od lat śledzili jego karierę. Jakubiak, znany z pozytywnej energii i pasji do gotowania, stanął przed najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu.

Reklama

Tomasz Jakubiak dodał nowe nagranie

Tomasz Jakubiak późnym wieczorem na swoich social mediach dodał nowy post. W krótkim filmie kucharz zapytał obserwatorów, jak podobał im się pierwszy odcinek nowego sezonu „MasterChef Nastolatki”.

No to jak wam się podobał ten pierwszy odcinek, głodomory? Powinniście coś napisać, ale jakaś taka cisza nastała, więc pytam jeszcze raz. Czy warto było oglądać, bo moim zdaniem był turbo, turbo fajny odcinek - powiedział Tomasz Jakubiak.

Fani natychmiast zareagowali, zasypując go pozytywnymi komentarzami. Wielu z nich zwróciło uwagę na to, że wygląda znacznie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu, co było dobrą oznaką powrotu do zdrowia.

Tomeczku jak Ty mega wyglądasz. Kocham.

Bardzo fajny odcinek! Super dzieciaczki! Przygotowano wszystko do perfekcji! I młodzież zna się na rzeczy! Konkurencja oczywiście na poziomie! Zawsze w takich programach gdzie trzeba komuś powiedzieć, że musi odejść, choć był świetny - podziwiam prowadzących, że mają w sobie tyle siły, żeby wypowiedzieć te gorzkie słowa!

Tomeczku, jak Ty mega wyglądasz; Świetnie Pana widzieć w coraz lepszej formie! Dużo zdrówka, trzymamy kciuki i niedługo ponownie widzimy się już przed telewizorami - komentowali fani.

Leczenie Tomasza Jakubiaka w Izraelu i długa walka z chorobą

Aby podjąć najlepsze możliwe leczenie, Jakubiak zdecydował się wyjechać do Izraela. Tam przeszedł specjalistyczną terapię, która miała pomóc mu pokonać chorobę. Proces leczenia był wyczerpujący zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jednak kucharz nie tracił nadziei. Mimo że nie był w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, od czasu do czasu dzielił się w mediach społecznościowych krótkimi aktualizacjami dotyczącymi swojego stanu zdrowia.

Z powodu choroby Jakubiak nie mógł pojawić się w nagraniach drugiego sezonu „MasterChef Nastolatki”, co było ogromnym rozczarowaniem dla widzów. Produkcja programu musiała podjąć decyzję o wprowadzeniu jurorów rotacyjnych, aby zapewnić ciągłość show. W pierwszym odcinku nowego sezonu w roli jurora pojawił się dziennikarz Piotr Kraśko, co wzbudziło mieszane reakcje wśród fanów. Wielu widzów liczyło na to, że Jakubiak szybko wróci na ekran.

Powrót do Polski Tomasza Jakubiaka i poruszające nagrania

Po kilku miesiącach intensywnej terapii Tomasz Jakubiak wrócił do Polski w połowie stycznia. Choć jeszcze w trakcie rekonwalescencji, widać było, że powoli odzyskuje siły. Regularnie dodaje coraz to nowsze nagrania, gdzie porusza zarówno tematy zdrowia, jak i komentuje swoje ukochane show „MasterChef Nastolatki”.

Historia Tomasza Jakubiaka pokazuje, jak wielkie znaczenie ma wsparcie bliskich i fanów w walce z chorobą. Kucharz nie ukrywa, że przed nim jeszcze długa droga do pełnego wyzdrowienia, ale jego determinacja i pozytywne nastawienie dają nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go w telewizji.

Zobacz także: Tomasz Jakubiak pokazał, na kogo może liczyć w trudnych chwilach. Doskonale ją znacie