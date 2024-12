Nagłe zniknięcie Tomasza Jakubiaka ze sceny publicznej zaskoczyło fanów i świat show-biznesu. Popularny szef kuchni od kilku miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową a nowe informacje o jego walce z chorobą właśnie wyszły na jaw. Tomasz Jakubiak podziękował za wsparcie Marcinowi Prokopowi, a jego słowa naprawdę chwytają za serce...

Tomasz Jakubiak, gwiazdor "Masterchefa" cieszący się sympatią wielu widzów, przechodzi przez niezwykle trudny okres swojego życia. Po kilku sesjach chemioterapii, zdecydował się na leczenie nowotworu w Izraelu, gdzie szuka nowej nadziei w specjalistycznej klinice. Jego social media aż kipią od emocji i walki, które odzwierciedlają ciężar ostatnich tygodni.

Zaskakujące były słowa wsparcia od Marcina Prokopa, który wyraził swój podziw dla siły ducha Jakubiaka w świątecznym programie "Autentyczni":

On zawsze był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem. Zawsze ciepły, zawsze gorący, wręcz. Zawsze jowialny, zawsze przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. I on nagle niknie w oczach, gaśnie. Jak jego życie się zmieniło, to myślę sobie, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić, jak on. Takich sytuacji się boję

- powiedział dziennikarz.