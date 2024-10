Tomasz Jakubiak w ostatnim czasie bardzo schudł i początkowo fani byli przekonani, że to wynik odpowiedniej diety czy wzmożonej aktywności fizycznej. Szybko okazało się, że niestety utrata wagi w tym przypadku nie wiąże się z niczym pozytywnym, wręcz przeciwnie- Tomasz Jakubiak zachorował na nowotwór. Gdy tylko poinformował swoich fanów o diagnozie, z całej Polski zaczęły napływać słowa wsparcia. Teraz Tomasz Jakubiak nagrał nowy film na swój profil na Instagram i we wzruszających słowach podziękował fanom za ogrom ciepła i motywacji do zwalczenia choroby.

Tomasz Jakubiak we wzruszającym nagraniu zwrócił się do fanów

Tomasz Jakubiak już od lat promuje sztukę kulinarną, ale ogromną popularność zyskał podczas programu "Master Chef Nastolatki", w którym był jurorem. Fani go pokochali i bacznie obserwowali jego profil na Instagramie, gdzie pokazywał kadry z rodziną i z życia codziennego. Nikt jednak nie spodziewał się, że pewnego dnia nagra tak emocjonujące wideo. W ubiegłą sobotę, podczas programu "Dzień Dobry TVN" Tomasz Jakubiak wyznał, że zmaga się z nowotworem. Okazało się, że jest to bardzo rzadka i trudna do wyleczenia choroba, która zmieniła życie całej rodziny Tomasza.

Jak zwykły człowiek zrobiłem badania, które robię co roku, czyli zrobiłem gastroskopię, kolonoskopię. Nawet wylądowałem na SOR-ze. Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest, tylko nie wziąłem osłony na jakiś antybiotyk i że prawdopodobnie przez to mam takie bóle skurczowe i mnie do domu puścili. Z biegiem czasu to się przerzuciło na kręgosłup. Moja kochana teściowa powiedziała: ''Musisz iść na rezonans''. Poszedłem - mówił Tomasz Jakubiak.

Po dodaniu nagrania o swoim stanie zdrowia Jakubiak mógł liczyć na duże wsparcie, które napływało z całej Polski. Tysiące komentarzy dodały otuchy kucharzowi, a już teraz Tomasz Jakubiak postanowił nagrać kolejne wideo i tym razem podziękował fanom:

Kochani, to co się wydarzyło po mojej rozmowie z Dorotą Wellman i po mojej rolce, w której się przyznałem do choroby to przeszło najśmielsze oczekiwania. Chciałbym Wam z całego serca podziękować za ilość maili, za ilość wiadomości i za dziesiątki tysięcy komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem. To jest coś, co nie mieści się w mojej głowie(...) czuję się jakbym się na nowo narodził! Nie sądziłem, że aż tyle osób mnie lubi. Jeszcze raz Wam dziękuję z całego serca! - powiedział wyraźnie wzruszony Tomasz.

Wszyscy liczą na to, że Tomasz Jakubiak szybko wróci do pełni zdrowia i będzie mógł ponownie uczestniczyć w nagraniach do "Master Chefa". My również życzymy dużo zdrowia i wytrwałości Tomaszowi Jakubiakowi!

