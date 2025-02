Tomasz Jakubiak, kucharz związany ze stacją TVN, zmaga się z nowotworem i przeszedł kilkutygodniowe, intensywne leczenie w Izraelu. Teraz Jakubiak jest już w Polsce, gdzie próbuje na tyle, na ile to możliwe, powrócić do normalności i relacjonuje swoją nową codzienność. Teraz podzielił się z fanami zaskakującymi planami, a przy okazji przekazał nowe informacje ws. swojego stanu zdrowia. Co się dzieje?

Stan zdrowia Tomasza Jakubiaka – pozytywne wieści

Tomasz Jakubiak, znany i ceniony szef kuchni, od jakiegoś czasu zmaga się z chorobą nowotworową. W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie podzielił się dobrą wiadomością – jego leczenie przynosi efekty. Jakubiak podkreślił, że markery nowotworowe spadają, co jest niezwykle optymistycznym sygnałem:

U mnie troszeczkę lepiej, chemia coraz lepiej działa, jeszcze są duże problemy, oczywiście, z poruszaniem, z innymi rzeczami. Ale słuchajcie, jest naprawdę do przodu, bo markery nowotworowe mi całkiem spadły. Zaczyna się coś dziać w moim brzuchu pozytywnego, co odczuwam - przekazał.

Dla wielu fanów ta informacja z pewnością jest ogromną ulgą – od momentu, gdy Jakubiak poinformował o swojej chorobie, jego obserwatorzy okazują mu nieustanne wsparcie. Teraz mogą cieszyć się razem z nim pierwszymi pozytywnymi rezultatami terapii w Izraelu. Na tym jednak nie koniec! Co jeszcze przekazał Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak ma imponujące plany. Poprosił o wsparcie

Poza wiadomościami o zdrowiu, Tomasz Jakubiak ogłosił, że intensywnie pracuje nad nową książką kulinarną. Co więcej, postanowił włączyć w ten proces swoich fanów. Szef kuchni zwrócił się do nich z prośbą o pomysły na przepisy, które mogłyby znaleźć się w jego dziele:

Siema Głodomory! To oficjalne: bez Was kolejnej książki nie napiszę. Dlatego czekam na Wasze wsparcie: Co kochacie w mięsie? Czego nie znosicie? Czego chcecie się dowiedzieć? Co jest dla Was ważne? Dajcie znać w komentarzach – Wasza inspiracja napędza tę podróż - zwrócił się do fanów kucharz.

Pod postem Tomasza Jakubiaka błyskawicznie pojawiły się komentarze pełne wsparcia i pomysłów na dania. Miłośnicy jego kuchni chętnie dzielili się swoimi propozycjami i wyrażali ogromne zainteresowanie nadchodzącą książką:

Rozdział z marynatami - co pasuje do jakiego rodzaju mięsa, żeby nadać maksimum smaku. Zdrówka panie Tomku

Cokolwiek napiszesz, będzie ekstra! Co jak co, ale Ty w smaki potrafisz genialnie

Internauci zauważyli również, że Tomasz Jakubiak jest w coraz lepszej formie i nie szczędzili mu komplementów:

Tomek, jak Ty dobrze wyglądasz

Boże, jakie pozytywna energia od Pana bije. Aż się uśmiechnęłam

Jak się czuje Tomasz Jakubiak? W Walentynki zdobył się na wyjątkowy gest

Pomimo trwającej walki z rzadkim nowotworem, Tomasz Jakubiak postanowił uczcić Walentynki, organizując dla swojej żony Anastazji wyjątkową randkę. Mimo codziennych zmagań z bólem i konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim, kucharz zabrał ukochaną do kina. Jak sam przyznał, dzięki determinacji i odpowiednim lekom przeciwbólowym, udało mu się spędzić z żoną dwie godziny na seansie filmowym. Podkreślił również, że kluczowe w takich momentach jest pozytywne myślenie, które pomaga przezwyciężać trudności związane z chorobą:

To właśnie myśli, szczególnie te negatywne, blokują nam wszystko co pozytywne i zaczynamy myśleć o tym, co najgorsze. Dziś postanowiłem zawalczyć walentynkowo i zabrałem Anastazję do kina, a właściwie, biorąc pod uwagę kto pchał wózek, to raczej ona zabrała mnie - napisał w Dniu Zakochanych Tomasz Jakubiak.

Cieszymy się, że Tomasz Jakubiak wraca do pełni sił i kibicujemy mu w odzyskiwaniu sprawności i nowych projektach!

