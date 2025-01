Tomasz Jakubiak to znany i ceniony polski kucharz, któremu szerszy rozgłos przyniosła przede wszystkim posada jurora w programie "MasterChef". Niestety, na pewien czas 41-latek musiał pożegnać się z formatem, by skupić się na walce z nowotworem, który zaatakował nagle. Obecnie, już od kilku tygodni, przebywa w Izraelu, gdzie jest poddawany specjalistycznemu leczeniu. Stamtąd też wydał właśnie ważne oświadczenie.

Informacja o chorobie nowotworowej Tomka Jakubiaka wstrząsnęła Polską, a wieść, że jest on niezwykle rzadki i trudny do wyleczenia, jeszcze bardziej zmartwiła opinię publiczną. Przez długi czas kucharz leczył się w Polsce, natomiast od początku grudnia przebywa w Izraelu, gdzie dzięki pieniądzom pozyskanym ze zbiórki internetowej czy kolacji charytatywnej, może być poddawany specjalistycznej terapii. Ostatnio na profilu kucharza panowała niepokojąca cisza, ale w końcu wrócił do odbiorców, najpierw podając nowe szczegóły ws. swojego stanu zdrowia, a następnie publikując oświadczenie ws. samego leczenia.

Kucharz postanowił stanowczo odpowiedzieć na wszelkie niejasności i jasno podkreślić, że w Izraelu przebywa dzięki prywatnym funduszom i znalezionej na własną rękę pomocy. Na miejscu wspiera go natomiast wyspecjalizowana w tym firma.

Bardzo ważne też, żebyście wiedzieli, że nie przyleciałem sobie tutaj sam samolocikiem, potem nie wsiadłem sobie w autobusik i nie pojechałem szukać szpitala, który mi pomoże, pukając od drzwi do drzwi. Jestem tutaj z pewną firmą, która (jest jak - przyp. red.) taki pomost medyczny pomiędzy Polską a Izraelem. (...) Oczywiście są to wszystko rzeczy prywatne, nie państwowe, żebyście też nie myśleli. (...) Ta firma jest przecudowna - ratuje mnie i moją rodzinę

Tomasz Jakubiak zaznaczył również, że z zainteresowanymi i potrzebującymi pomocy, może podzielić się szczegółami.

Przypomnijmy, że o chorobie Tomek Jakubiak powiedział otwarcie dopiero kilka miesięcy temu, choć walczył z nią już od pewnego czasu. Jak wówczas przyznał, wstydził się mówić o problemach zdrowotnych. Gdy wreszcie się przełamał, otrzymał ogromne wsparcie od fanów oraz osób z branży. Internauci licznie wpłacali na utworzoną przez niego zbiórkę czy wykupywali książkę z przepisami, z której dochód jest przeznaczany właśnie na dalsze leczenie. Gwiazdy z kolei zorganizowały na początku grudnia 2024 roku charytatywną kolację, podczas której także pozyskano środki na terapię.

To, co zrobiliście, to jaką atmosferę stworzyliście, wy, wszyscy goście, kucharze, którym nie wiem, jak będę dziękował za to, że przybyli w tak licznym gronie i to zorganizowali. (...) Kocham was i liczę, że jak najszybciej wyjdę z tego choróbska i jeszcze niejedną pracę z wami poprowadzę. Ze mną moja druga połówka i jeszcze raz z całego serca wam dziękujemy

- mówił wówczas kucharz.