Od kilku tygodni fani Tomasza Jakubiaka ze szczególną uwagą śledzą jego media społecznościowe, by nie przegapić nowych informacji na temat stanu zdrowia kucharza. Jak wiadomo, znany gwiazdor TVN od pewnego czasu walczy z nowotworem jelita i dwunastnicy. Jakubiak chętnie opowiada o swoim leczeniu i pokazuje swoją walkę o powrót do zdrowia. Niedawno razem z rodziną wyjechał do Izraela, by poddać się leczeniu pod okiem tamtejszych specjalistów. Teraz, właśnie stamtąd, przekazał swoim fanom ważne wieści. To dla niego bardzo ważny moment!

Tomasz Jakubiak przekazał ważne wieści

Tomasz Jakubiak ogłosił, że drukowana wersja jego eBooka „Ugotuj mi Tato” jest już dostępna. Książka, pełna kulinarnych inspiracji, zdobyła popularność w formie elektronicznej, a teraz ma szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Co istotne, dochody ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na wsparcie leczenia Tomasza Jakubiaka. Projekt jest szczególnie bliski jego sercu, ponieważ łączy pasję do kuchni z głębokimi wartościami rodzinnymi.

Kochani, obiecaliśmy, że damy znać, gdy tylko się pojawi... i właśnie się pojawiła: papierowa wersja naszej książki ,,Ugotuj mi Tato''. Specjalne wydanie ze słowem wstępu ode mnie dla Was. Książka w twardej oprawie. Znajdziecie ją pod linkiem, który dodaję w stories i bio. Cały dochód ze sprzedaży książki i ebooka pomaga mi w walce o zdrowie - przekazał Tomasz Jakubiak

Przypomnijmy, że jeszcze przed wyjazdem do Izraela, Tomasz Jakubiak w rozmowie z dziennikarką "Dzień Dobry TVN" przyznał wprost, że w ostatnim czasie jego stan zdrowia "mocno się pogorszył".

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy - wyznał Tomasz Jakubiak

Prezenter jednak cały czas dzielnie walczy i ma nadzieję, że terapia w Izraelu pomoże mu odzyskać zdrowie i siły.

Historia Tomasza Jakubiaka to przykład siły, nadziei i pasji, które inspirują wielu ludzi. Jego walka z chorobą oraz nieustanna chęć dzielenia się miłością do gotowania są świadectwem niezwykłej determinacji. Zachęcamy wszystkich fanów do wsparcia jego inicjatyw oraz śledzenia dalszych losów kucharza.

