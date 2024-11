Ujawnienie choroby Tomasza Jakubiaka zszokowało świat kulinarny i fanów popularnego kucharza. Teraz, kiedy poznajemy nowe fakty dotyczące jego terapii, możemy zobaczyć, jak wielką siłą i wsparciem obdarzyli go przyjaciele oraz koledzy z branży. Poruszające, co jeden ze znanych z telewizyjnych ekranów kucharzy powiedział o Jakubiaku.

Choroba Tomasza Jakubiaka, która została ujawniona pod koniec września 2024 roku, była druzgocącym ciosem dla wielu. Popularny juror programu "MasterChef" usłyszał od lekarzy brutalną diagnozę dotyczącą rzadkiego nowotworu, który zaatakował jego organizm. Wiadomość o jego walce szybko rozeszła się, powodując ogromne poruszenie w środowisku kulinarnym. Teraz, dzięki ludziom dobrej woli, Jakubiak ma szansę podjąć leczenie w Izraelu.

Grzegorz Łapanowski, kucharz znany z "Pytania na śniadanie", otwarcie wyraził swoje wsparcie dla kolegi. Jego postawa wywołała lawinę wsparcia, zarówno finansowego, jak i emocjonalnego:

Chcę życzyć Tomaszowi dużo siły, wiary i zdrowia i powiedzieć, że on jest dla nas w pewnej mierze inspiracją. Bo to, jaką wywołał lawinę komentarzy, słów wsparcia i siły ludzkiej wspólnoty, to niebywałe i dla mnie niesamowicie inspirujące. On sam ma w sobie olbrzymi hart ducha, determinację i wiarę. Myślę, że to jest inspirujące dla każdego z nas, że mimo takiej trudnej sytuacji, on się nie poddaje. I też ta grupa osób (i tych bliskich, i tych dalszych), które są z nim, pokazuje nieprawdopodobną siłę i nadzieję

- przekazał dla ''Faktu'' Grzegorz Łapanowski.