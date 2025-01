Tomasz Jakubiak kilka miesięcy temu poinformował opinię publiczną, że zmaga się z nowotworem. Początkowo kucharz nie ujawniał, z jakim typem raka się zmaga, jednak niedługo przed swoim wylotem do Izraela w jednym z wywiadów wyznał, że jest to nowotwór jelita i dwunastnicy. W tamtym momencie nie ukrywał również, że jego stan zdrowia ostatnio mocno się pogorszył.

Reklama

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy - mówił podczas wywiadu dla Dzień Dobry TVN

Po licznych chemioterapiach w Polsce Tomasz Jakubiak wyjechał do Izraela, by tam rozpocząć kolejne leczenie w jednej z najnowocześniejszych klinik. Ostatnio jednak nie odzywał się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych i nie przekazywał nowych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Teraz jednak to się zmieniło i Tomasz Jakubiak właśnie zamieścił nowe nagranie, na którym przekazał nowe wieści.

Tomasz Jakubiak walczy z nowotworem. Przekazał nowe informacje nt. swojego stanu zdrowia

Fani Tomasza Jakubiaka zaczęli bardzo się o niego martwić, kiedy od pewnego czasu kucharz przestał przekazywać nowe wieści na temat swojego stanu zdrowia. W poniedziałek 13 stycznia 2025 roku 41-latek w końcu postanowił poinformować swoich odbiorców, co u niego słychać. W swoich mediach społecznościowych zamieścił nowe nagranie, w którym wyjaśnił, że w ostatnim czasie rzeczywiście nie zaglądał na Instagram i Facebooka, ale kiedy w końcu to zrobił, to zobaczył ogromną ilość pozytywnych i pełnych wsparcia wiadomości, za które jest bardzo wdzięczny.

Dzisiaj słoneczko takie piękne wyszło, że postanowiłem zajrzeć na Instagram i na Facebooka, czego nie robię i powiem Wam, że tysiące wiadomości tak pozytywnie mnie zaskoczyły, że aż ciężko mi to wyrazić w uczuciach, bo to jest coś cudownego. Myślałem, że martwi się o mnie tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele, a tutaj się okazuje, że tysiące osób pisze, jak się czuję i czy wszystko ze mną OK. - przekazał Tomasz Jakubiak

W dalszej części nagrania kucharz poinformował, że w dalszym ciągu przebywa w Izraelu, otrzymuje nową chemię i zdradził, jak się po niej czuje.

Czuję się lepiej, niż czułem. Są cały czas spadki i wzrosty. Mamy nowy protokół chemii podawany, więc wiadomo, że różnie organizm reaguje, ale reaguje pozytywnie. (...) Jestem w szpitalu już drugi miesiąc. Nigdy w życiu tyle w szpitalu nie byłem, ale na szczęście jest tu tak trochę jak w domu, więc można wypocząć, chociaż jak do Was mówię, to już brzuszek boli. - przyznał

Tomasz Jakubiak jednak nie ukrywa, że niestety jego choroba jest na tyle wymagająca, że mimo wszystko cały czas zmaga się z cierpieniem.

Cierpienie jest cały czas, nie da się go uniknąć i prawdopodobnie jeszcze będzie długo, bo tak wygląda ta choroba - dodał

Na szczęście kucharz nie traci swojej pogody ducha i najnowsze nagranie zakończył pozytywnym wyznaniem.

Pamiętajcie, że nie można się poddawać, absolutnie. Nawet jak już czujecie, że jest źle, że już ledwo to oko otwieracie, to nieistotne. Cały czas, póki jeszcze macie siłę ruszyć nogą, ruszyć ręką, ruszyć ustami, nagrać cokolwiek, to róbcie to, bo wiem, że takie wsparcie jest potrzebne. Skoro do mnie to wsparcie dociera i daje mi energię, to wiem, że moje wsparcie dotrze i do Was i da i Wam energię. Nie wstydźcie się swojej choroby. To nie jest nic złego. - podsumował

Fani wspierają Tomasza Jakubiaka

W komentarzach pod nowym nagraniem Tomasza Jakubiaka pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od jego fanów. Wszyscy mocno trzymają kciuki za jurora "MasterChefa" i wierzą, że Tomasz Jakubiak szybko pokona chorobę.

Tomeczku dużo siły. Bardzo miło jest cię usłyszeć

Tomek wszyscy cię bardzo kochamy! Dużo, dużo zdrówka, dbaj o siebie, jesteśmy z tobą

Dużo zdrówka, trzymam kciuki, jeszcze będzie przepięknie - wspierają Tomasza Jakubiaka fani

I my również dołączamy się do tych słów! Dużo zdrowia!

Reklama

Zobacz także: Nagranie Tomasza Jakubiaka z synkiem rozczuliło fanów. "Panie Tomku przytulam mocno"