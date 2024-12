Jennifer Lopez rozgrzała fanów do czerwoności, publikując w sieci zdjęcie w czarnej sukni z cekinami, której kroju nie sposób nie skojarzyć z jednym z najsłynniejszych "revenge dress” księżnej Diany. Księżna założyła suknię w dniu, gdy media obiegła wiadomość o zdradzie jej męża i jej stylizacja na stałe wpisała się do popkultury. Choć J.Lo nie ma za sobą królewskiego skandalu, to jej nowe zdjęcia zbiegły się z doniesieniami o czasie spędzanym przez Bena Afflecka z jego ex, Jennifer Garner. Ben będzie żałował, gdy to zobaczy?

55-letnia Jennifer Lopez zachwyca w odważnej sukni

Jennifer Lopez jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Hollywood i ma za sobą tłum fanów, którzy mocno jej kibicują, a także śledzą jej życie prywatne. Ostatni czas dla gwiazdy nie był jednak zbyt łatwy - po dwóch latach małżeństwa rozstała się z Benem Affleckiem. Para ma również za sobą już jedno głośne rozstanie sprzed dwudziestu lat, lecz teraz wygląda na to, że to już definitywny koniec ich miłości. W wywiadzie dla „Interview” J. Lo przyznała, że rozstanie było dla niej wyjątkowo bolesnym doświadczeniem:

Tak, było cholernie trudne! Czułam samotność, wyalienowanie, strach. Czułam smutek i desperację. Ale kiedy masz w sobie te uczucia i powiesz: 'Te emocje mnie nie zabiją', to czujesz, że rzeczywiście jesteś w stanie sama odczuwać radość i szczęście. Bycie w związku mnie nie definiuje. - oznajmiła.

Ex partnerzy nie rozstali się w najlepszych stosunkach, a J.Lo miała poczuć się upokorzona i to ona wniosła o rozwód. Ben natomiast coraz częściej ma być widywany w towarzystwie swojej poprzedniej żony Jennifer Garner i niedawno media ponownie obiegła informacja o spotkaniu Bena z Garner. Para została zauważona podczas wspólnego śniadania i przejażdżki samochodem w Los Angeles. Co ciekawe post Jennifer Lopez w odważnej sukni zbiegł się z tymi rewelacjami. Przypadek? Być może, ale nie można wykluczyć, że publikacja zdjęcia nie była celowa.

MOJĄ ULUBIONĄ CZĘŚCIĄ wyjść jest powrót do domu na przekąskę o północy. - napisała J.Lo publikując zdjęcie w odważnej sukni.

Suknia, w której zapozowała Lopez, wywołała spore poruszenie, a fani obok jej zdjęć nie umieli przejść obojętnie.

Jak możesz być tak piękna? Jesteś niesamowitą kobietą! Jestem taka dumna, że jestem twoim fanem od 2006 roku. Jesteś moją inspiracją. Jenn

Wyglądasz po prostu cudownie i pięknie

Najpiękniejszy anioł!

Niesamowita - zachwycają się fani.

Faktycznie, obok zdjęć Jennifer Lopez nie da się przejść obojętnie. Myślicie, że Ben Affleck widział już nowe zdjęcia swojej byłej żony i będzie żałował?

