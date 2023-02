Choć Ben Affleck już od dawna był zaliczany do grona najbardziej wpływowych mężczyzn w Hollywood, aktor śmiało może powiedzieć, że życie zaczyna się po 50-tce. Aktor nie musiał długo czekać na sukcesy zawodowe. Mając zaledwie 22 lata, sprzedał scenariusz do filmu "Buntownik z wyboru", który napisał wraz z Mattem Damonem. Produkcja zdobyła dwa Oscary. To był dopiero wstęp do jego wielkiej kariery. Jednak z biegiem lat dokonania zeszły na drugi plan, a Ben Affleck zaczął być kojarzony przede wszystkim ze skandalami. W rolach głównych występowały alkohol, hazard i seks. Artysta zdradził Jennifer Lopez z prostytutkami. Niewierność zniszczyła także jego małżeństwo z Jennifer Garner. Gwiazdor obwiniał za swoje niepowodzenia tabloidy i toczył z nimi otwartą wojnę. Dopiero niedawno ujawnił prawdę o swoich chorobach. Już w wieku 15 lat uzależnił się od alkoholu. Trudna historia rodziny Afflecków Wszyscy fani, którzy zastanawiali się, dlaczego Ben Affleck niszczył swoją karierę i życie osobiste, choć - jak się mogło wydawać - urodził się po to, by podbić Hollywood, powinni przyjrzeć się bliżej dziedzictwu aktora. W jego rodzinie nie brakowało dramatów. Wiele z nich niestety nie doczekało się szczęśliwego zakończenia. Wujek skończył, strzelając sobie w głowę. Samobójstwo popełniła także babcia artysty, która przez lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i barbituranów. Ciotka Bena Afflecka uzależniła się od heroiny. Nałogowcem był także jego ojciec. Zobacz także: Pierwszy mąż Jennifer Lopez już wróży jej rozwód z Benem Affleckiem: "Chciała do mnie wrócić" Ojciec miał poważny, chroniczny problem z alkoholizmem. Pił cały dzień... każdego dnia. Twierdził, że musi to robić, żeby mieć siłę do zmierzenia się z życiem - mówił Ben Affleck na łamach "The Hollywood Reporter"....