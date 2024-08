Od kilku tygodni mówi się jedynie o rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Wygląda na to, że media miały rację i doniesienia nie są przypadkowe. Teraz zagraniczne serwisy potwierdzają, że J.Lo i Ben poszli o krok dalej i wnieśli dokumenty rozwodowe. To prawdziwy koniec ich miłości.

Jennifer Lopez i Ben Affleck się rozwodzą

Jennifer Lopez i Ben Affleck od kilkunastu tygodni nie pokazują się razem. To oczywiście wzbudzało pewne podejrzenia mediów oraz fanów, jednak czarę goryczy przelał fakt, że osoba z bliskiego otoczenia pary w zasadzie potwierdziła, że celebryci przechodzą duży kryzys.

Dodatkowo niedawno odbyły się urodziny Jennifer Lopez, które spędziła w gronie najbliższych. Niestety zabrakło obok niej Bena, co oczywiście podsyciło plotki o rozstaniu. Teraz wygląda na to, że doniesienia są prawdziwe. Zagraniczny portal "Daily Mail" porozmawiał z przyjaciółmi Bena i J.Lo i okazało się, że wszelkie próby ratowania ich związku zakończyły się fiaskiem. Decyzja o rozwodzie zapadła już jakiś czas temu, a media donoszą, że papiery rozwodowe są już skompletowane! Co ciekawe, już niebawem Lopez i Affleck mają opublikować stosowne oświadczenie, które będzie "kropką nad i":

Skompletowali papiery rozwodowe już miesiąc temu, ale czekają na właściwy moment. Wydadzą wtedy wspólne oświadczenie, w którym przekażą, że darzą się ogromną miłością i mocno walczyli o ich małżeństwo, ale po prostu im nie wyszło. - donoszą media.

O tym, że Jennifer Lopez jest w naprawdę złym stanie psychicznym media informowały już kilka tygodni temu, a teraz cała sytuacja przybrała jeszcze na sile i jest szansa na to, że faktycznie znajdzie swoje zakończenie w sądzie, podczas rozprawy rozwodowej:

Jenny ma dość. Naprawdę się starała, ale nic więcej nie może zrobić. Nie jest lepiej, jest tylko gorzej (...). Jest podekscytowana wyjazdem w trasę w przyszłym roku, kiedy jej życie osobiste będzie spokojniejsze i będzie mogła nawiązać kontakt ze swoimi fanami - mówiła wówczas osoba z bliskiego otoczenia J.Lo.

Przyjaciele celebrytów potwierdzili również fakt, że w ostatnim czasie para dała sobie kolejną szansę na ratowanie swojej relacji, jednak to nie pomogło i wspólnie uznali, że nie wrócą już do tego co było między nimi dawniej.

