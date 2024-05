Czy to już koniec wielkiej miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka? W tym roku byliby dopiero dwa lata po ślubie. Już sama samotna obecność JLO na MET Gali była powodem do wielu pytań, a to, co właśnie pojawiło się w mediach z pewnością nie uspokoi fanów pary.

Jennifer Lopez i Ben Affleck rozwodzą się?

Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po 20 latach. Przed dwoma dekadami nie wytrzymali presji, którą generowała "Bennifer", jednak jak się okazało w ich przypadku "stara miłość nie rdzewieje". Po latach aktor i piosenkarka nie tylko ponownie zostali parą, ale także latem 2022 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub.

Od tamtego czasu jednak nie milkły teorie spiskowe na temat ich relacji, chociaż pozostali do zdjęć przytuleni, ich nagrania stworzone przez paparazzi nierzadko stawały się tematem memów. Dużo mówiło się także o nałogu Benna Afflecka czy ciężkiego charakteru JLo. W ostatnich dniach ponownie dużo mówi się o kryzysie w ich związku.

Wszystko zaczęło się po MET Gali, na którą Jennifer Lopez przyszła sama. Nie sposób było uniknąć pytań o Bena. Amerykański tabloid "In Touch" donosi, że Ben Affleck miał się wyprowadzić z domu, w którym mieszkał z Jennifer Lopez.

To jasne jak słońce. Są blisko rozwodu i — tym razem — Ben jest niewinny!

Backgrid/East News

Ben Affleck początkowo miał tłumaczyć swoją nieobecność na MET Gali zajętościami zawodowymi, jednak jak podaje amerykański tabloid, prawda miała być zupełnie inna:

Teraz skupia się na pracy i dzieciach. Ben już się wyprowadził i prawdopodobnie będą musieli sprzedać wymarzony dom, którego szukali przez dwa lata. Nigdy nie przestaną się kochać, ale ona nie może go kontrolować, a on nie może jej zmienić. Niemożliwe, żeby to trwało dłużej

Czy szokujące szczegóły podane przez media okażą się smutną prawdą? A może Ben Affleck i Jennifer Lopez nie mają kryzysu?

ABACA/Abaca/East News