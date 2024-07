1 z 8

Za nami trzeci odcinek programu The Voice of Poland. Pierwszym uczestnikiem był Paweł Ceberak, który trafił do drużyny chłopaków. Następnie na scenie zaprezentował się Hubert Szczęsny - odwrócił się tylko Piasek i to do jego drużyny trafił. Podobnie jak Agnieszka Birecka, o którą walczyli wszyscy trenerzy. Piękna wokalistka wybrała jednak Andrzeja.

Edyta Górniak była oburzona tym, że publiczność wstaje tylko dla Piaska:

Jak ktoś wybiera Piaska, to zawsze ma on standing ovation, a jak my to nikt nie wstaje. Nie wybierajmy nikogo! - żartowała diwa.

W programie zobaczymy również Agnieszkę Bardoń. Odwrócił się tylko Andrzej i to do jego drużyny trafiła. Do drużyny Edyty Górniak trafił zaś Paweł Tymiński.

Paweł Szutta trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego, zaś Renata Tuszyńska do chłopaków z Afromental. Gwiazdą odcinka była jednak Paloma Lokus, która przyjechała do Polski ze Stanów Zjednoczonych, aby podbić swoim śpiewaniem rynek muzyczny. Jej kowbojska stylizacja sprawiła, że panowie z Afromental bardzo żałowali, że nie odwrócili swojego fotela. Wokalistka wybrała Andrzeja Piasecznego.

Emilia Dębska zaś trafiła do grupy Edyty Górniak. Podobnie jak Julia Bogdańska, która zachwyciła jurorów wykonaniem "Power of Love":

Edyta Górniak: Masz zadatek na głos diwy! Jeśli chcesz wybrać tę ścieżkę,to wybierzemy dla Ciebie piękne utwory! Julia: No to niech będzie!

Oglądaliście? Macie już swoich faworytów?

Zobacz: „The Voice of Poland 6” - ile zarobią jurorzy i jakie mają wymagania?