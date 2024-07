Tomasz Terlikowski ostro skrytykował Martę Kaczyńską za felieton na temat aborcji. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego na łamach tygodnika "wSieci" sprzeciwiła się całkowitemu jej zakazowi. Najnowszy tekst Kaczyńskiej wzbudził ogromne emocje. A ze środowisk prawicowych posypały się gromy. Jako jeden z pierwszych potępił Martę Kaczyńską, dziennikarz i publicysta Tomasz Terlikowski.

Polecamy: Konstruktywna krytyka, czyli kanapkowy feedback

Zobacz także

Marta Kaczyńska na łamach "wSieci" napisała m.in. że ustawa jest okrutna.

Wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży to rozwiązanie iluzoryczne, skazujące wiele kobiet na aborcyjne podziemie, a także nierzadko sprowadzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia, co w przypadku matek mających już dzieci należy uznać za rozwiązanie zwyczajnie okrutne wobec rodzin - stwierdziła Kaczyńska.

Córka zmarłego tragicznie prezydenta, w tekście zaznaczyła również, że kobiety powinny liczyć na większe wsparcie.

I to właśnie to zdanie wzbudziło największy sprzeciw prawicowego dziennikarza. Tomasz Terlikowski nie przebierał w słowach, pisząc, że pomysł Kaczyńskiej wydaje mu się kuriozalny.

Pomysł Marty Kaczyńskiej, by w przygotowaniu do zamordowania dziecka uczestniczyli duchowni to absolutne kuriozum. Żal czytać - napisał na swoim profilu na Twitterze Terlikowski.