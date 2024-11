Elton John stracił wzrok na miesiące. „Nic nie widzę, nie mogę czytać”

Latem 2024 roku, przebywając na południu Francji, Elton John zmierzył się z poważną infekcją, która miała dramatyczne konsekwencje dla jego zdrowia. 77-letni artysta całkowicie stracił wzrok w prawym oku. W ostatnim wywiadzie dla programu „Good Morning America” przyznał, że po czterech miesiącach nadal nie widzi na to oko, co znacząco utrudnia mu wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie czy oglądanie telewizji. Dodatkowo, jego lewe oko również nie funkcjonuje prawidłowo, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Elton John otwarcie mówi o wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć, ale jednocześnie podkreśla, że nie zamierza się poddać.

Elton John stracił wzrok na cztery miesiące

Elton John pozostaje optymistą i aktywnie podejmuje kroki mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia. Choć szczegóły jego leczenia nie zostały ujawnione, artysta zaznaczył, że pozostaje pod opieką najlepszych specjalistów. W wywiadzie podkreślił również, że jego determinacja do powrotu do pełnej sprawności jest ogromna. Ze smutkiem stwierdził: „Nic nie widzę, nie mogę niczego czytać, nie mogę niczego oglądać”.

W lipcu straciłem wzrok na prawe oko z powodu infekcji złapanej na południu Francji. A minęły już cztery miesiące, odkąd nie widzę. A moje lewe oko nie jest najlepsze – zdradził na łamach „Good Morning America”.

Podjęliśmy inicjatywę, żeby poprawić sytuację. (...) Jest więc nadzieja i zachęta, że będzie dobrze. Ale w pewnym sensie utknąłem w tej chwili, ponieważ mogę udzielić wywiadu, ale wejście do studia i nagrywanie... nie wiem. Bo nie widzę choćby tekstu – wyjaśnił.

Problemy zdrowotne wpłynęły również na karierę Eltona Johna. Artysta zmuszony był ograniczyć swoje aktywności zawodowe, choć wcześniej zakończył trasę koncertową „Farewell Yellow Brick Road”. Wciąż jednak pozostaje aktywny w świecie muzyki – zapowiedział niedawno, że nie zamierza rezygnować z pracy nad nowymi projektami.

W tych trudnych chwilach Elton John może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swoich bliskich – męża Davida Furnisha oraz ich dwóch synów. Fani artysty również okazali mu wielką solidarność, przesyłając liczne słowa otuchy i wsparcia w mediach społecznościowych. Choć jego obecna sytuacja nie napawa optymizmem, brytyjski wokalista chce się zmobilizować i zawalczyć o swoje zdrowie.

Od dawna nic nie zrobiłem. Na razie muszę wstać z czterech liter – podsumował.

Przy okazji nowojorskiej premiery filmu „Elton John: Never Too Late” brytyjski gwiazdor wygłosił przemówienie, podczas którego przyznał, że jego zdrowie nie jest w dobrym stanie. Zdradził, że nie ma prostaty, prawego biodra ani dwóch kolan. Niedawno także Chrisitna Applegate opowiedziała o życiu z nieuleczalną chorobą. Aktorka znana z serii „Świat według Bundych” musiała zawiesić karierę ze względu na ogromne cierpienie.

