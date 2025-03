Wiola z "Farmy" nie chciała poruszać tematu Danki, jednak po tych słowach nie miała wyboru. Danka wskazała, że przez Wiolę nie ma już kontaktu z większością uczestników i się zaczęło. Wiola nie przebierała w słowach!

Danka, uczestniczka czwartej edycji "Farmy", ujawnia, że nie utrzymuje kontaktu z większością uczestników programu. Powodem miał być konflikt z Wiolą, który wpłynął na jej relacje w show:

Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, to są dwa różne światy. Ja nic do niej nie mam, ona może być taka jaka jest. Z resztą uczestników też mam taki słabszy konflikt. Nie ukrywam, że wpłynęła na to na pewno też Wiola. Najlepszy kontakt mam z Kają i oczywiście też kibicuję, jestem też w kontakcie z rodziną górali

Tych słów Wiola nie mogła przemilczeć. Na swoim Instagramie zapowiedziała, że opowie fanom, dlaczego nie ma kontaktu z Danką.

Danka każdy z nas jest dorosły i na pewno sam podejmuje decyzje, z kim chce mieć kontakt. My też go mogłyśmy mieć po programie... Ale ok, napiszę dlaczego my nie mamy kontaktu. Dajcie mi chwilę

Jak zapowiedziała- tak zrobiła. Na profil u Wioli pojawiło się oświadczenie, w którym wyjawiła, dlaczego nie zamierza mieć kontaktu z Danką. Okazuje się też, że nikomu nie zabroniła rozmawiać z uczestniczką "Farmy", tak jak sugerowała to Danka.