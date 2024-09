O bliskiej relacji łączącej Michała Danilczuka i Maffashion fani plotkują już od miesięcy. Sami zainteresowanie jednak konsekwentnie milczą w tym temacie i nie zdradzają, czy są oficjalnie parą. Ostatnio jednak Julia i Michał pojawili się razem w "Tańcu z gwiazdami" - influencerka kibicowała tancerzowi podczas jego występu z Majką Jeżowską. Niespodziewanie podczas ocen jurorów padły słowa, które zaskoczyły fanów!

Dałaś Michałowi wszystko - powagę, sensualność, seks i jeszcze więcej na pewno poza - oceniła występ Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka, Ewa Kasprzyk

Wówczas Rafał Maserak nagle wypalił:

Stop, stop, bo tam jego dziewczyna siedzi - powiedział Rafał Maserak, ewidentnie nawiązując do siedzącej na widowni Maffashion!

Maffashion ma żal do Rafała Maseraka?

Tuż po zakończonym odcinku "Tańca z gwiazdami" mieliśmy okazję porozmawiać z Maffashion. Postanowiliśmy zapytać znaną influencerkę, czy ma żal do Rafała Maseraka o to, że z jego ust padło to zaskakujące wyznanie.

Bardzo dużo rzeczy jest mówione za mnie - zaczęła swoją wypowiedź Maffashion

Co dokładnie na ten temat zdradziła nam Julia Kuczyńska? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!