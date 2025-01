Marta Kaczyńska, prawniczka i córka zmarłej tragicznie w katastrofie smoleńskiej pary prezydenckiej, jest mamą trojga dzieci. Jej starsza córka - Ewa - jakiś czas temu postanowiła zmienić swoje życie i realizuje się na studiach w ... Korei Południowej! Na nowych zdjęciach 22-latka zupełnie nie przypomina samej siebie, a jej odmieniony image przywodzi na myśl azjatycki typ urody. Nie do wiary, jak teraz wygląda starsza córka Marty Kaczyńskiej!

Metamorfoza córki Marty Kaczyńskiej. 22-letnia Ewa Dubieniecka nie przypomina samej siebie

Choć metamorfozy gwiazd to w show-biznesie chleb powszedni, dawno nie widzieliśmy tak spektakularnej przemiany, jaką przeszła córka Marty Kaczyńskiej. 22-letnia dzisiaj Ewa studiuje w Korei Południowej i to być może właśnie miejsce zamieszkania zainspirowało ją do tak diametralnej zmiany image'u! Ewa Dubieniecka często publikuje na Instagramie nowe zdjęcia, a na tych najnowszych naprawdę trudno ją rozpoznać.

Delikatne rysy twarzy, krótka fryzura i duże oczy - to wszystko cechy charakterystyczne nowej "odsłony" córki Marty Kaczyńskiej. Jak Wam się podoba? Naszym zdaniem Ewa Dubieniecka mogłaby "rywalizować" z niejedną gwiazdą K-Pop, co zauważają również internauci:

Ślicznie wyglądasz

Jaka piękna

Nie jest tajemnicą, że córka Marty Kaczyńskiej obecnie studiuje na prestiżowym południowokoreańskim uniwersytecie: Yonsei University w Seulu. To właśnie na tej uczelni kształcił się m.in. syn Angeliny Jolie i Brada Pitta! Oprócz nauki Ewa Dubieniecka ma jednak czas także na życie prywatne, które pokazuje na Instagramie. W opisie jej profilu można znaleźć m.in. informację o jej pochodzącym z Azji ukochanym, z którym zdjęcia nie są w sieci rzadkością.

Co ciekawe, instagramowe konto Ewy Dubienieckiej naszpikowane jest profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi. Można zatem wysnuć wniosek, że 22-letnia wnuczka prezydenckiej pary Kaczyńskich próbuje również swoich sił jako modelka! Myślicie, że córka Marty Kaczyńskiej już na stałe zwiąże swoją przyszłość z Koreą Południową? A może zdecyduje się na powrót do Polski?

Dzieci i związki Marty Kaczyńskiej

Oprócz 22-letniej Ewy, Marta Kaczyńska jest mamą 18-letniej dzisiaj Martyny i 7-letniego Stanisława. Co ciekawe, za ojca córek uznawany jest Marcin Dubieniecki - Marta Kaczyńska wystąpiła bowiem o zaprzeczenie ojcostwa byłego męża, Piotra Smuniewskiego. Unieważniono także ślub Kaczyńskiej i Smuniewskiego. Obecnie córka Lecha i Marii Kaczyńskich jest w trzecim związku małżeńskim.

