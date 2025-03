Drugi odcinek szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W niedzielę 9 marca widzowie Polsatu zobaczyli najnowszą odsłonę tanecznego show, a w nim występy wszystkich uczestników programu. Niestety, wczoraj wieczorem jedna z par musiała pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami". Nikt nie spodziewał się chyba jednak tego, że po raz ostatni zatańczyli Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova.

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali walca angielskiego. Jurorzy nie byli jednak dla nich zbyt łaskawi i podsumowali ich taniec łącznie na 28 punktów.

(...) troszeczkę minusik za to, że w walcu angielskim idziemy w dół, a Ty wchodziłeś do góry

Niestety, tuż po zakończeniu głosowania widzów prowadzący ogłosili, że Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova zatańczyli po raz ostatni i muszą pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami".

Tuż po tym, jak Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz ogłosili, że Kurzajewski i Klimentova odpadają z programu, dziennikarz sportowy podziękował za wspaniałą przygodę. Później głos zabrała również tancerka, która nie ukrywała swojego rozczarowania. Podczas przemowy w programie przyznała wprost, że nie miała zbyt wiele czasu na radość z powrotu do "Tańca z Gwiazdami".

Tuż po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova wzięli udział w rozmowie na żywo, która była emitowana na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Kiedy taneczna para mówiła o swoim odpadnięciu Lenka nie wytrzymała i zalała się łzami.

Chyba nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść w pierwszym programie. Jest jak jest, tak jak powiedziałem wcześniej ja to będę wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia. Przede wszystkim dzięki tej dziewczynie, która jest wspaniałą tancerką, wspaniałym instruktorem, nauczycielem, powiedziałbym panią profesor i za to Lenko chciałem ci podziękować. Zawsze to będę pamiętał i to dzięki tobie ten czas ponad miesiąca tutaj w ''Tańcu z Gwiazdami

mówił o Lence Maciej Kurzajewski.