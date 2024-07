Gwiazdy wspierają akcję "Czarny protest". Anja Rubik, Krzysztof Gojdź, Hanna Lis, Karolina Malinowska, Dorota Wróblewska i Paulina Młynarska przyłączyły się do protestów przeciwko próbie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Już dzisiaj politycy będą zajmować się ustawami, które wzbudzają ogromne emocje wśród Polaków. Zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej przewiduje całkowity zakaz usuwania ciąży, nawet dla kobiet, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu. Za usunięcie ciąży zarówno kobietom, jak i lekarzom, będzie grozić odpowiedzialność karna. Projekt ustawy przewiduje kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Lekarze mają nie podlegać karze w przypadku gdy "śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego":

Dziwię się, że pojawiają się ludzie – również w polityce – którzy uważają znaczną część swoich wyborców za ludzi złych i niemądrych. Otóż kobiety nie są złe i niemądre, chcą mieć szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe życie i dzieci. Państwo musi im to umożliwiać. Ale też musi przyjąć, że czasami są trudne wybory, trudne decyzje. A zmuszanie do heroizmu – a do tego zmierza zarówno projekt Ordo Iuris, jak i obecne wykonywanie przepisów – wydaje się niemądre i nieludzkie. Nie możemy zmusić kogoś, żeby poświęcił lata swojego życia na rozpamiętywanie cierpienia, po tym jak urodzi w bólach istotę, która będzie pozbawiona choćby kończyn, mózgu, nie będzie zdolna do życia – mówiła w TOK FM Barbara Nowacka, pełnomocniczka Ratujmy Kobiety