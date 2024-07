Już jest teledysk do piosenki "I don't wanna live forever" Taylor Swit i Zayna Malika. Utwór promuje film "Ciemniejsza strona Greya". Samą piosenkę poznaliśmy już jakiś czas temu, a teraz przyszła pora na klip. Trzeba przyznać, że zarówno jedno, jak i drugie prezentuje się bardzo zmysłowo! To doskonała zapowiedź drugiej części hitowego filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya", który powstał na podstawie bestsellera.

"I don't wanna live forever" - teledysk do piosenki Taylor Swift

Klip idealnie oddaje atmosferę film. Są ogromne emocje, namiętność i niedopowiedzenia. Druga część przygód Anastazji i Christiana to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Jednocześnie to powrót do nagrywania Taylor Swift, która miała niemal dwuletnią przerwę. Piosenkę nagrała w duecie z piosenkarzem byłej brytyjskiej grupy "One Direction". Zobaczcie, jak wyszła ich współpraca.

Premiera "Ciemniejszej strony Greya" już 10 lutego.

Więcej o filmie "Ciemniejsza strona Greya":

Film w kinach już od 10 lutego.