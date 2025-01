Widzowie TTV doskonale pamiętają małą Elizkę z "Królowych życia". Dziś córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka ma już 16 lat i wyprowadziła się z domu. Aktualnie rozwija się jako influencerka, działając w grupie Teenz, która cieszy się popularnością w mediach społecznościowych. Jak wspomina swoje początki w telewizji:

Ja zaczęłam jak miałam 9-10 lat, więc w mega młodym wieku, ale bardzo dobrze to wspominam. Zawsze jak przyjeżdżali z kamerami to była fajna atmosfera.

Izabela Macudzińska bardzo przeżyła wyprowadzkę córki z rodzinnego domu. Jednak wraz z Patrykiem Borowiakiem nie chcieli by rezygnowała ze swoich marzeń. Dziś 16-letnia Eliza Macudzińska cieszy się popularnością w sieci, jednak rozpoznawalna stała się już lata temu, gdy wraz z rodzicami wystąpiła w "Królowych życia". Dziś w rozmowie z Party.pl, zdradza, że zdarzały się odcinki, które były reżyserowane:

Czy udział w "Królowej życia" sprawił, że dziś łatwiej jest jej się odnaleźć przed kamerami jako influencerka?